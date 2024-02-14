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Пхеньян знову стріляв крилатими ракетами

КНДР цього разу випустила зброю вздовж свого східного узбережжя.

Пхеньян знову стріляв крилатими ракетами
Фото: EPA/UPG

Сьогодні Північна Корея випустила кілька крилатих ракет вздовж свого східного узбережжя, пише Bloomberg.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що сьогодні зранку військові виявили кілька невідомих крилатих ракет поблизу вод на північний схід від північнокорейського міста Вонсан. 

Це вже п’ятий запуск ракет КНДР за останні кілька тижнів. Південна Корея і США аналізують його.

У січні Пхеньян запустив чотири крилаті ракети вздовж західного узбережжя. Серед них була нова модель ракети, яка призначена для запуску з підводного човна. Запуски були зафіксовані й на початку лютого.

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Хоча резолюції Ради Безпеки ООН забороняють Північній Кореї випробувати балістичні ракети, щодо крилатих ракет такої заборони немає. Балістичні ракети летять по дугоподібній траєкторії на надзвуковій швидкості та залишаються без двигуна при зниженні. Крилаті ракети рухаються з зазвичай дозвуковою швидкістю і можуть літати на малих висотах. Вони маневрові, тому їх важче виявити та перехопити.

  • Нещодавно Північна Корея заявила про розробку керованих снарядів калібру 240 мм для реактивної системи залпового вогню (РЗСВ) та системи управління польотами. Це озброєння має подвійне призначення – для тиску на Сеул і постачання Кремлю.
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