Столтенберг очікує, що цього року вже 18 країн НАТО вкладатимуть в оборону по 2% ВВП

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що цього року уже 18 із 31 країни-члена Альянсу витрачатимуть на оборону 2% від їхніх ВВП, як того вимагає угода. Про це він сказав на брифінгу.
З 2014 року, коли члени НАТО взяли на себе зобов'язання витрачати щонайменше по 2% ВВП, європейські країни і Канада додали понад 600 млрд США на оборону. Торік вони наростили внески ще на 11%.
Раніше лише три країни досягли мети в два відсотки, згодом повідомляли, що їх 11.
"Ми робимо реальний прогрес. Європейські союзники витрачають більше", – сказав Столтенберг.
Генсек нагадав про масштабні навчання НАТО.
"НАТО продовжуватиме гарантувати, що в Москві немає місця для прорахунків щодо нашої готовності відмовитися від захисту союзників", – запевнив він.
- Коментарі Столтенберга щодо внесків пролунали на тлі скандалу, спричиненого словами експрезидента Дональда Трампа. Політик сказав, що заохочував би Росію "робити все що вона хоче" з країнами, які вкладають в оборону менше 2% свого ВВП.
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