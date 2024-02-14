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Столтенберг очікує, що цього року вже 18 країн НАТО вкладатимуть в оборону по 2% ВВП

Генсек також запевнив, що НАТО продовжить гарантувати готовність захисту союзників. 

Столтенберг очікує, що цього року вже 18 країн НАТО вкладатимуть в оборону по 2% ВВП
Єнс Столтенберг на брифінгу
Фото: скріншот

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що цього року уже 18 із 31 країни-члена Альянсу витрачатимуть на оборону 2% від їхніх ВВП, як того вимагає угода. Про це він сказав на брифінгу.

З 2014 року, коли члени НАТО взяли на себе зобов'язання витрачати щонайменше по 2% ВВП, європейські країни і Канада додали понад 600 млрд США на оборону. Торік вони наростили внески ще на 11%.

Раніше лише три країни досягли мети в два відсотки, згодом повідомляли, що їх 11.

"Ми робимо реальний прогрес. Європейські союзники витрачають більше", – сказав Столтенберг. 

Генсек нагадав про масштабні навчання НАТО.

"НАТО продовжуватиме гарантувати, що в Москві немає місця для прорахунків щодо нашої готовності відмовитися від захисту союзників", – запевнив він.

  • Коментарі Столтенберга щодо внесків пролунали на тлі скандалу, спричиненого словами експрезидента Дональда Трампа. Політик сказав, що заохочував би Росію "робити все що вона хоче" з країнами, які вкладають в оборону менше 2% свого ВВП.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що будь-яка атака на західний військовий блок НАТО зустріне “об’єднану та сильну відповідь”.
  • Президент США Джо Байден назвав Трампа "корисним лакеєм" Путіна і сказав, що вважає його слова небезпечними.
  • У Білому домі запевнили, що за президентства Байдена США будуть на передовій захисту Європи. 
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