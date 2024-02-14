Столтенберг очікує, що цього року вже 18 країн НАТО вкладатимуть в оборону по 2% ВВП

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що цього року уже 18 із 31 країни-члена Альянсу витрачатимуть на оборону 2% від їхніх ВВП, як того вимагає угода. Про це він сказав на брифінгу.

З 2014 року, коли члени НАТО взяли на себе зобов'язання витрачати щонайменше по 2% ВВП, європейські країни і Канада додали понад 600 млрд США на оборону. Торік вони наростили внески ще на 11%.

Раніше лише три країни досягли мети в два відсотки, згодом повідомляли, що їх 11.

"Ми робимо реальний прогрес. Європейські союзники витрачають більше", – сказав Столтенберг.

Генсек нагадав про масштабні навчання НАТО.

"НАТО продовжуватиме гарантувати, що в Москві немає місця для прорахунків щодо нашої готовності відмовитися від захисту союзників", – запевнив він.