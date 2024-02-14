У Чехії фермери приєднаються до протестів проти українського імпорту

Фермери планують перектити шосе до Праги, а потім вирушити до прикордонних преходів, щоб об’єднатися із іншими протестувальниками.

Акція протесту угорських фермерів на кордоні з Україною, 9 лютого 2024 року

Фермери Чехії наступного тижня приєднаються до протестів проти сільськогосподарської політики ЄС, яка дозволяє імпортувати дешеву продукцію з України.

Про це повідомило чеське видання iRozhas, пише Суспільне.

Зокрема, чеські фермери планують 19 лютого перекрити шосе в Празі, щоб привернути увагу до власних вимог.

Крім того, демонстранти також надішлють листа міністру сільського господарства Мареку Виборному з вимогою вийти з країни з Європейської зеленої угоди.

Також протестувальники планують вирушити до прикордонних переходів 22 лютого, щоб зустріти фермерів інших країн з подібними вимогами.