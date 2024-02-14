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У Чехії фермери приєднаються до протестів проти українського імпорту

Фермери планують перектити шосе до Праги, а потім вирушити до прикордонних преходів, щоб об’єднатися із іншими протестувальниками. 

У Чехії фермери приєднаються до протестів проти українського імпорту
Акція протесту угорських фермерів на кордоні з Україною, 9 лютого 2024 року
Фото: MAGOSZ

Фермери Чехії  наступного тижня приєднаються до протестів проти сільськогосподарської політики ЄС, яка дозволяє імпортувати дешеву продукцію з України.

Про це повідомило чеське видання iRozhas, пише Суспільне.

Зокрема, чеські фермери планують 19 лютого перекрити шосе в Празі, щоб привернути увагу до власних вимог. 

Крім того, демонстранти також надішлють листа міністру сільського господарства Мареку Виборному з вимогою вийти з країни з Європейської зеленої угоди.

Також протестувальники планують вирушити до прикордонних переходів 22 лютого, щоб зустріти фермерів інших країн з подібними вимогами.

  • Нещодавно фермери  Угорщини, Польщі, Словаччини та Болгарії влаштовували протести проти Зеленої угоди ЄС, в якій йдеться про зменшення використання пестицидів вдвічі, зниження використання добрив та різкого скорочення викидів парникових газів до 2030 року.
  • Ще однією причиною протестів є зниження вартості імпорту аграрної продукції з України, а також конкуренції, яку ці продукти принесли європейським фермерам. Демонстранти стверджують, що приплив нерегульованого українського імпорту знизив ціни, обмеживши прибутки місцевих фермерів.
  • 1 лютого фермери з Бельгії, Італії, Іспанії та інших європейських країн з’їхалися до Брюсселя, щоб вимагати від саміту лідерів Європейського Союзу розв'язання питань податків, зростання цін та дешевого імпорту. Протестувальники закидали яйцями та каміннями Європарламент та поліцейських, влаштовували підпали біля будівлі та запускали феєрверки.
  • Лідери протестів фермерів у Франції дали уряду три тижні, аби побачити перші результати обіцянок. Зокрема, французький уряд пообіцяв закріпити у законі принцип незалежності в продовольстві та посилить контроль за імпортом. Також мають припинити накладати на своїх фермерів суворіше регулювання, ніж цього вимагають правила Євросоюзу.
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