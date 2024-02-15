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Австралія хоче "повернути додому" засновника WikiLeaks

У Сполучених Штатах Джуліану Ассанжу загрожує шалений термін ув'язнення у 175 років.

Австралія хоче "повернути додому" засновника WikiLeaks
Ассанж після судового засідання у 2020 році

Парламент Австралії більшістю голосів підтримав звернення до урядів США та Великої Британії щодо повернення до країни відомого журналіста, засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Як повідомляє BBC, нині Ассанж, який має австралійське громадянство, утримується у лондонській в'язниці "Белмарш". Наступного тижня має відбутися заключне судове засідання щодо питання екстрадиції викривача секретних документів до США. Американська прокуратура інкримінує йому шпіонаж і просить у суду вироку, який здається неймовірним - 175 років за ґратами. 

Більшість у австралійському парламенті на чолі з прем'єром Ентоні Албанізі вважає, що Ассанжу час "повернутися додому". Голова уряду лобіював це питання ще у жовтні, коли відвідував США з офіційним візитом. 

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