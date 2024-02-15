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США запустять в космос супутники для спостереження за ракетами та винищувачами

Шість супутників допоможуть Пентагону відстежувати загрози.

США запустять в космос супутники для спостереження за ракетами та винищувачами
Пентагон

Пентагон повідомив про майбутній запуск шести супутників, які мають відстежувати потенційні загрози раніше за наземні радари.

Як випливає із заяви безпекового відомства, два пристрої будуть стежити за гіперзвуковими та балістичними ракетами, а ще чотири зосередяться на винищувачах.

Спеціалісти Агентства протиракетної оборони та Агентства космічного розвитку ще мають провести серію випробувань, щоб переконатись, що супутники інтегровані з нині наявною системою протиповітряної оборони.

  • Заява Пентагону могла стати відповіддю на інформацію щодо того, що Росія може розмістити у космосі ядерну зброю.
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