Конгресменів попереджають, що Росія хоче вивести ядерну зброю в космос, - ЗМІ

Білий дім планує поінформувати конгресменів, що Росія хоче вивести ядерну зброю в космос.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на власні джерела.

“Два джерела, знайомі з обговореннями на Капітолійському пагорбі, сказали, що ця інформація стосується того, що Росія хоче вивести ядерну зброю в космос. Йдеться не про те, щоб скинути ядерну зброю на Землю, а про можливе використання проти супутників”, - йдеться у повідомленні.

Втім, одне з джерел наголосило, що цяінформація “викликає занепокоєння”.

"Ми збираємося працювати разом, щоб вирішити це питання, оскільки ми займаємося всіма делікатними питаннями, які є секретними", - сказав спікер Палати представників Майк Джонсон.

В свою чергу, конгресмен від демократичної партії Джим Хаймс, член Комітету з розвідки Палати представників, назвав це попередження “важливим”, але “не приводом для паніки”.