Конгресменів попереджають, що Росія хоче вивести ядерну зброю в космос, - ЗМІ

Білий дім планує поінформувати конгресменів, що Росія хоче вивести ядерну зброю в космос.
Про це повідомляє ABC News з посиланням на власні джерела.
“Два джерела, знайомі з обговореннями на Капітолійському пагорбі, сказали, що ця інформація стосується того, що Росія хоче вивести ядерну зброю в космос. Йдеться не про те, щоб скинути ядерну зброю на Землю, а про можливе використання проти супутників”, - йдеться у повідомленні.
Втім, одне з джерел наголосило, що цяінформація “викликає занепокоєння”.
"Ми збираємося працювати разом, щоб вирішити це питання, оскільки ми займаємося всіма делікатними питаннями, які є секретними", - сказав спікер Палати представників Майк Джонсон.
В свою чергу, конгресмен від демократичної партії Джим Хаймс, член Комітету з розвідки Палати представників, назвав це попередження “важливим”, але “не приводом для паніки”.
- Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер надав для ознайомлення членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці".
- В свою чергу, радник з питань національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що особисто зв'язався з провідними законодавцями з комітетів з питань національної безпеки до повідомлення Тернера.
- Радник з питань національної безпеки відмовився деталізувати характер загрози, але підкреслив, що адміністрація Байдена "пішла далі і більш творчо, більш стратегічно підійшла до розсекречення розвідданих в національних інтересах Сполучених Штатів, ніж будь-яка інша адміністрація в історії".