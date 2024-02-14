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Конгресменів попереджають, що Росія хоче вивести ядерну зброю в космос, - ЗМІ

Росія може використовувати ядерну зброю проти супутників.

Конгресменів попереджають, що Росія хоче вивести ядерну зброю в космос, - ЗМІ
Супутник PACE
Фото: NASA

Білий дім планує поінформувати конгресменів, що Росія хоче вивести ядерну зброю в космос.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на власні джерела.

“Два джерела, знайомі з обговореннями на Капітолійському пагорбі, сказали, що ця інформація стосується того, що Росія хоче вивести ядерну зброю в космос. Йдеться не про те, щоб скинути ядерну зброю на Землю, а про можливе використання проти супутників”, - йдеться у повідомленні.

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Втім, одне з джерел наголосило, що цяінформація “викликає занепокоєння”.

"Ми збираємося працювати разом, щоб вирішити це питання, оскільки ми займаємося всіма делікатними питаннями, які є секретними", - сказав спікер Палати представників Майк Джонсон.

В свою чергу, конгресмен від демократичної партії Джим Хаймс, член Комітету з розвідки Палати представників, назвав це попередження “важливим”, але “не приводом для паніки”.

  • Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер надав для ознайомлення членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці".
  • В свою чергу, радник з питань національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що особисто зв'язався з провідними законодавцями з комітетів з питань національної безпеки до повідомлення Тернера.
  • Радник з питань національної безпеки відмовився деталізувати характер загрози, але підкреслив, що адміністрація Байдена "пішла далі і більш творчо, більш стратегічно підійшла до розсекречення розвідданих в національних інтересах Сполучених Штатів, ніж будь-яка інша адміністрація в історії".
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