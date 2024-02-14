ЄС пропонує запровадити санкції проти Північної Кореї за постачання ракет для РФ, — Bloomberg

Ракети, які Північна Корея постачала Росії, були використані проти України.

Європейський Союз пропонує ввести санкції проти Північної Кореї за постачання ракет для Росії, які були використані проти України.

Згідно з документами, з якими ознайомилося агентство Bloomberg, ЄС запропонував включити до санкційних списків міністра оборони Північної Кореї та Ракетне управління КНДР, урядовий орган, який контролює національну програму балістичних ракет.

«Балістичні ракети, розроблені та вироблені Північною Кореєю, були використані проти України російськими Збройними силами», — ідеться в документі.

Крім того, за інформацією агенства, Північна Корея також надала Росії сотні тисяч артилерійських боєприпасів. Завдяки цій підтримці, а також здатності Москви закуповувати заборонені частини через треті країни, Росія змогла наростити виробництво боєприпасів значно більше, ніж Україна отримує від своїх союзників.

Зазначається, що ефект від потенційних обмежувальних заходів проти Північної Кореї, які включають заборону на поїздки та заморожування активів, ймовірно, буде здебільшого символічним. Під санкції можуть потрапити десятки осіб і організацій, які беруть участь у виробництві та закупівлі зброї, а також компонентів і станків, необхідних для її створення.

Санкції і Північна Корея