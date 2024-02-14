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ЄС пропонує запровадити санкції проти Північної Кореї за постачання ракет для РФ, — Bloomberg

Ракети, які Північна Корея постачала Росії, були використані проти України.

ЄС пропонує запровадити санкції проти Північної Кореї за постачання ракет для РФ, — Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз пропонує ввести санкції проти Північної Кореї за постачання ракет для Росії, які були використані проти України.

Згідно з документами, з якими ознайомилося агентство Bloomberg, ЄС запропонував включити до санкційних списків міністра оборони Північної Кореї та Ракетне управління КНДР, урядовий орган, який контролює національну програму балістичних ракет.

«Балістичні ракети, розроблені та вироблені Північною Кореєю, були використані проти України російськими Збройними силами», — ідеться в документі.

Крім того, за інформацією агенства, Північна Корея також надала Росії сотні тисяч артилерійських боєприпасів. Завдяки цій підтримці, а також здатності Москви закуповувати заборонені частини через треті країни, Росія змогла наростити виробництво боєприпасів значно більше, ніж Україна отримує від своїх союзників.

Зазначається, що ефект від потенційних обмежувальних заходів проти Північної Кореї, які включають заборону на поїздки та заморожування активів, ймовірно, буде здебільшого символічним. Під санкції можуть потрапити десятки осіб і організацій, які беруть участь у виробництві та закупівлі зброї, а також компонентів і станків, необхідних для її створення.

Санкції і Північна Корея

 

  • Європейський Союз планує запровадити санкції проти близько 55 компаній і понад 60 осіб у рамках нового пакету заходів до другої річниці вторгнення Росії в Україну.
  • Євросоюз планує вперше застосувати санкції проти компаній материкового Китаю. Також під санкції можуть потрапити Туреччина, Індія та Сербія – за сприяння росіянам в уникненні обмежувальних заходів і купівлі товарів подвійного призначення
  • Раніше зазначалося, що Європейська комісія не додаватиме жодних нових заборон на імпорт у свій наступний пакет санкцій проти Росії, оскільки пропозиція 13-го пакету набуває остаточної форми.
  • 12 січня США уже впровадили санкції за постачання Пхеньяном балістичних ракет до Росії. Факт використання проти України балістичних ракет "Ікандер" із КНДР у січні підтвердив Генпрокурор України Андрій Костін.
  • Згодом Велика Британія надала групі експертів із ООН супутникові знімки північнокорейських поставок до Росії. Лондон прагне почати офіційне розслідування угоди з постачання озброєння в обхід міжнародних санкцій.
  • Дві з п'яти випущених по Харкову ракет були вироблені в Північній Кореї.
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