Велика Британія надала ООН супутникові докази постачань із КНДР до Росії

Велика Британія надала групі експертів із ООН супутникові знімки північнокорейських поставок до Росії. Лондон прагне почати офіційне розслідування угоди з постачання озброєння в обхід міжнародних санкцій, пише The Guardian.

Звіт військової розвідки Британії не був опублікований привселюдно, але журналісти мали змогу з ним ознайомитися. Знімки зроблені з вересня по грудень, на них зафіксовані три російські кораблі, які завантажували контейнери в порту Наджин у КНДР перед транзитом до російських портів на Далекому Сході.

Фото: The Guardian Велика Британія надала супутникові докази постачання із КНДР Росії

Попри те, що розвідка сказала, що не може ідентифікувати, що було в контейнерах, це очевидно з заяви США минулого тижня про доставлені росіянам північнокорейські балістичні ракети. Окупанти їх уже використали.

"Використання Росією північнокорейської зброї в Україні є порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН. Це підриває міжнародні зусилля щодо запобігання поширенню ядерної зброї та показує, наскільки відчайдушною стала Росія після свого невдалого вторгнення. Ці та інші докази, надані Комітету з санкцій ООН, повинні викликати повне розслідування грубого порушення Росією та КНДР міжнародних санкцій", – повідомив один із дипломатів ООН.

Звіт разом із іншими доказами зі Сполучених Штатів та інших країн був наданий групі експертів ООН з розповсюдження зброї КНДР. Очікується, що наступного місяця ці експерти опублікують свій перший остаточний звіт після того, як помірні північнокорейські поставки боєприпасів до Росії різко зросли цього року.

Усі згадані в звіті кораблі перебувають під американськими санкціями з 2022 через зв'язки з судноплавною компанією міноборони РФ "Оборонлогістика ТОВ", яка брала участь у окупації Криму, а також із російськими приватними компаніями, що перевозять зброю та інші військові товари для російського уряду.

Два з трьох кораблів також були ідентифіковані в недавньому звіті Royal United Services Institute. Він показав зростання обсягів перевалки з Північної Кореї до Росії, що "виявляє, що Росія, ймовірно, почала масштабні перевезення північнокорейських боєприпасів". Третій був визначений NK News, незалежним вебсайтом новин, присвяченим Північній Кореї, як "частину групи комерційних суден, які завершили численні поставки військового обладнання та боєприпасів, наданих КНДР Росії".

Українські прокурори в Харкові повідомили Guardian, що ймовірні фрагменти ракет "Іскандер" північнокорейського виробництва були відправлені до Києва для аналізу, і заявили, що ракети мали тонкі відмінності: намальовані від руки літери для серійних номерів, а також інший випускний конус сопла та зварювання.