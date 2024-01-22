​ВМС: Росія тримає у Чорному морі 13 кораблів

У Чорному морі перебувають два ракетоносії із залпом до 14 "калібрів".

Станом на 08:00 22 січня 2024 року Росія тримає у Чорному морі 13 кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "калібр", загальним залпом до 14 ракет.

Про таке повідомили у Військово-морських силах ЗС України.

За даними, в Азовському та Середземному морях перебувають по одному ворожому кораблю. Ракетоносії серед них відсутні.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 12 суден, з них чотири рухались з протоки Босфор

до Чорного моря – шість суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Фото: ВМС України Росія тримає у Чорному морі 13 кораблів

У ВМС зауважують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).