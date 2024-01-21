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Завтра вдень на півдні та заході України близько 0°

На решті території 1-6° морозу.

Завтра вдень на півдні та заході України близько 0°
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

У понеділок, 22 січня Україні прогнозують мінливу хмарність, опади не передбачаються.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У північно-східній частині вночі та вранці місцями туман. На дорогах України, окрім південних областей, ожеледиця. 

Вітер у східних та південних областях північно-східний, 5-10 м/с, на решті території південний 7-12 м/с, у західних та північних областях вдень місцями пориви 15-18 м/с.

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Температура вночі 4-9° морозу, у північно-східній частині 12-17° морозу, у Криму та на узбережжі морів від 0-5° морозу; вдень 1-6° морозу, у південних та західних областях близько 0°.

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