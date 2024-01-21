Археологи потрапили в один зі склепів замку в Галичі
Археологи потрапили в один зі склепів замку в Галичі
У ЗСУ пояснили ситуацію щодо захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині
У ЗСУ пояснили ситуацію щодо захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
На аеродромі у російському Сочі помітили ще один російський літак А-50
На аеродромі у російському Сочі помітили ще один російський літак А-50
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
Справа Мазепи: правоохоронці затримали одного з керівників ГУ Держгеокадастру в Київській області
Справа Мазепи: правоохоронці затримали одного з керівників ГУ Держгеокадастру в Київській області
ГоловнаСуспільствоВійна

Делегація з німецького Бундестагу відвідала Ірпінь

Люди, які вирішують долю допомоги для України, мають на власні очі бачити наслідки російської агресії.

Делегація з німецького Бундестагу відвідала Ірпінь
Фото: Телеграм-канал Олександра Маркушина

Сьогодні представники німецького Бундестагу відвідали зруйнований окупантами Ірпінь на Київщині.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин

До делегації увійшли депутати від різних фракцій, керівники та співробітники офісів парламентарів. 

“Нині вся Україна в очікуванні на ухвалення рішення про постачання нам далекобійних ракет Taurus. На жаль, вагома частина парламенту за передачу ракет Україні голосувати не поспішає − цього тижня там провалили відповідний законопроєкт”, − зазначає міський голова.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Маркушин переконаний, що кожен, хто особисто стане свідком того, що з Ірпенем та іншими регіонами зробили російські ракети та снаряди – ніколи не буде гальмувати передачу Україні зброї для захисту.

Фото: Телеграм-канал Олександра Маркушина

“Для того, щоб таких ситуацій та затягувань було менше – кількість візитів іноземних делегацій має зростати. Люди, які вирішують долю допомоги для України, мають на власні очі бачити наслідки російської агресії. Дякую нашим німецьким гостям за такий важливий візит!”, − додав він.

Фото: Телеграм-канал Олександра Маркушина

  • Торік у жовтні Ірпінь та Бучу відвідав міністр оборони Естонії Ханно Певкур − удруге з початку повномасштабної війни.
  • Станом на травень 2023 року в Ірпінь повернулися 85% мешканців, також місто прийняло 25 000 переселенців.
  • Під час бойових дій в Ірпені загинуло 39 бійців із підрозділу територіальної оборони і 50 військовослужбовців Збройних Сил. Також зросіяни вбили щонайменше 300 цивільних мешканців міста, серед загиблих є до 20 дітей.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies