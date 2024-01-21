Сьогодні представники німецького Бундестагу відвідали зруйнований окупантами Ірпінь на Київщині.
Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин
До делегації увійшли депутати від різних фракцій, керівники та співробітники офісів парламентарів.
“Нині вся Україна в очікуванні на ухвалення рішення про постачання нам далекобійних ракет Taurus. На жаль, вагома частина парламенту за передачу ракет Україні голосувати не поспішає − цього тижня там провалили відповідний законопроєкт”, − зазначає міський голова.
Маркушин переконаний, що кожен, хто особисто стане свідком того, що з Ірпенем та іншими регіонами зробили російські ракети та снаряди – ніколи не буде гальмувати передачу Україні зброї для захисту.
“Для того, щоб таких ситуацій та затягувань було менше – кількість візитів іноземних делегацій має зростати. Люди, які вирішують долю допомоги для України, мають на власні очі бачити наслідки російської агресії. Дякую нашим німецьким гостям за такий важливий візит!”, − додав він.
- Торік у жовтні Ірпінь та Бучу відвідав міністр оборони Естонії Ханно Певкур − удруге з початку повномасштабної війни.
- Станом на травень 2023 року в Ірпінь повернулися 85% мешканців, також місто прийняло 25 000 переселенців.
- Під час бойових дій в Ірпені загинуло 39 бійців із підрозділу територіальної оборони і 50 військовослужбовців Збройних Сил. Також зросіяни вбили щонайменше 300 цивільних мешканців міста, серед загиблих є до 20 дітей.