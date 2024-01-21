Люди, які вирішують долю допомоги для України, мають на власні очі бачити наслідки російської агресії.

Сьогодні представники німецького Бундестагу відвідали зруйнований окупантами Ірпінь на Київщині.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин

До делегації увійшли депутати від різних фракцій, керівники та співробітники офісів парламентарів.

“Нині вся Україна в очікуванні на ухвалення рішення про постачання нам далекобійних ракет Taurus. На жаль, вагома частина парламенту за передачу ракет Україні голосувати не поспішає − цього тижня там провалили відповідний законопроєкт”, − зазначає міський голова.

Маркушин переконаний, що кожен, хто особисто стане свідком того, що з Ірпенем та іншими регіонами зробили російські ракети та снаряди – ніколи не буде гальмувати передачу Україні зброї для захисту.

Фото: Телеграм-канал Олександра Маркушина

“Для того, щоб таких ситуацій та затягувань було менше – кількість візитів іноземних делегацій має зростати. Люди, які вирішують долю допомоги для України, мають на власні очі бачити наслідки російської агресії. Дякую нашим німецьким гостям за такий важливий візит!”, − додав він.

Фото: Телеграм-канал Олександра Маркушина