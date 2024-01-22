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Росія вдарила по Краматорську "Іскандером". Кількість жертв збільшилася

Також пошкоджені 7 багатоповерхівок, 3 підприємства і 3 об'єкти соціальної інфраструктури. 

Росія вдарила по Краматорську "Іскандером". Кількість жертв збільшилася
Фото: краматорська міська рада

Російська армія сьогодні завдала удар ракетою "Іскандер" по Краматорську в Донецькій області. Внаслідок удару 1 загиблий і 2 поранених. 

Уточнену інформацію щодо удару по Краматорську надав глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Поранені отримали необхідну медичну допомогу і не потребують стаціонарного лікування.

Також внаслідок ракетного удару пошкоджені 7 багатоповерхівок, 3 підприємства і 3 об'єкти соціальної інфраструктури. 

Вранці було відомо, що на місці влучання загинув 49-річний чоловік, поранення отримала його 31-річна донька.

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