Росія вдарила по Краматорську "Іскандером". Кількість жертв збільшилася

Також пошкоджені 7 багатоповерхівок, 3 підприємства і 3 об'єкти соціальної інфраструктури.

Російська армія сьогодні завдала удар ракетою "Іскандер" по Краматорську в Донецькій області. Внаслідок удару 1 загиблий і 2 поранених.

Уточнену інформацію щодо удару по Краматорську надав глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Поранені отримали необхідну медичну допомогу і не потребують стаціонарного лікування.

Також внаслідок ракетного удару пошкоджені 7 багатоповерхівок, 3 підприємства і 3 об'єкти соціальної інфраструктури.

Вранці було відомо, що на місці влучання загинув 49-річний чоловік, поранення отримала його 31-річна донька.