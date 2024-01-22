​У Краматорську внаслідок російської атаки загинула людина

Сьогодні вранці росіяни обстріляли Краматорськ Донецької області.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Одна людина загинула і одна поранена внаслідок ранкового удару по Краматорську", – написав він.
Також додав, що на місці влучання загинув 49-річний чоловік, поранення отримала його 31-річна донька.
Росіяни обстріляли місто близько 9:25, тип використаної зброї встановлюють.
Філашкін нагадав про необхідність евакуації із регіону.
"Навіть відносно віддалені від фронту міста Донеччини — все одно небезпечні. Загроза обстрілів є завжди. Прошу всіх: не ігноруйте небезпеку! Евакуюйтесь!" – повідомив начальник ОВА.
- Вчора на Донеччині від обстрілу загинув 31-річний чоловік, одна людина отримала поранення. Окупаційні війська вдень обстріляли Курахове.
- Вночі 21 січня російські війська завдали ударів ракетами по Новогродівці Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, будівля школи та дитячого садочка, а також адмінбудівля. Поранення отримали двоє людей.
- Попри небезпеку, на Донеччині зростає кількість людей, які повертаються назад після евакуації. Від початку повномасштабного вторгнення РФ таких уже 223 тисячі осіб. За останні два місяці повернулося на дві тисячі більше жителів, аніж евакуювалося.