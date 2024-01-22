​У Краматорську внаслідок російської атаки загинула людина

Сьогодні вранці росіяни обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Одна людина загинула і одна поранена внаслідок ранкового удару по Краматорську", – написав він.

Також додав, що на місці влучання загинув 49-річний чоловік, поранення отримала його 31-річна донька.

Росіяни обстріляли місто близько 9:25, тип використаної зброї встановлюють.

Філашкін нагадав про необхідність евакуації із регіону.

"Навіть відносно віддалені від фронту міста Донеччини — все одно небезпечні. Загроза обстрілів є завжди. Прошу всіх: не ігноруйте небезпеку! Евакуюйтесь!" – повідомив начальник ОВА.