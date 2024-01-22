Житель Миколаєва "зливав" координати медзакладів, де лікували українських військових

Чоловік об’їжджав місто на власному автомобілі, збирав необхідну інформацію, фіксував її на гугл-картах і передавав агресору.

Затримали комунальника із Миколаєва, який "здавав" ворогу координати щодо місць дислокації підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань на території Миколаєва та області.

"Насамперед агресора цікавили точні координати військових частин, блокпостів та пунктів охорони мостів в обласному центрі, а також розташування медичних закладів, де надається допомога українським захисникам", – повідомили у Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний через Telegram почав спілкуватися з представником країни-агресора. Він збирав та передавав ворогу інформацію щодо місць дислокації підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань на території Миколаєва та області.

Як додали в СБУ, ворожим поплічником виявився співробітник місцевого комунального підприємства.

"Відомо, що він потрапив у поле зору загарбників через свої прокремлівські погляди, які оприлюднював у соцмережах. Через це на нього дистанційно вийшов представник спецслужб рф і запропонував співпрацю у війні проти України", – повідомила Служба безпеки.

Підозрюваний об’їжджав місто на власному автомобілі, збирав необхідну інформацію, фіксував її на гугл-картах, фотографував та надсилав через месенджер представнику країни-агресора. Крім того зловмисник "малював" для агресора схеми оборонних пунктів поблизу ключових мостів, якими могла рухатись військова техніка Сил оборони.

Розвіддані були необхідні ворогу для підготовки можливих масових повітряних атак із застосуванням ракетного озброєння і дронів-камікадзе.

Під час обшуків в оселі затриманого вилучили два мобільних телефони, які він використовував у проведенні розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

Чоловікові обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Йому повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення або розміщення Збройних Сил України.

Чоловікові загрожує до 12 років ув’язнення.