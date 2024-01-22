Українські військові за добу ліквідували близько 830 ворогів, – Генштаб

ЗСУ знищили 23 ворожі бойові броньовані машини і два засоби ППО.

LB.ua в Google News

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 376860 осіб.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 376860 (+830) осіб,

танків ‒ 6192 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 11489 (+23)

артилерійських систем – 8896 (+21)

РСЗВ – 968 (+0)

засоби ППО ‒ 657 (+2)

літаків – 331 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25)

крилаті ракети ‒ 1819 (+1)

кораблі/катери ‒ 23 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 11891 (+29)

спеціальна техніка ‒ 1397 (+5).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.