Українські військові за добу ліквідували близько 830 ворогів, – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 376860 осіб.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 376860 (+830) осіб,
- танків ‒ 6192 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 11489 (+23)
- артилерійських систем – 8896 (+21)
- РСЗВ – 968 (+0)
- засоби ППО ‒ 657 (+2)
- літаків – 331 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25)
- крилаті ракети ‒ 1819 (+1)
- кораблі/катери ‒ 23 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11891 (+29)
- спеціальна техніка ‒ 1397 (+5).
Дані уточнюються.
- Росія обстріляла з артилерії понад 100 населених пунктів за добу. Pагалом ворог завдав чотирьох ракетних та 102 авіаційних удари, здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Загалом на фронті відбулося 68 бойових зіткнень.
- Окупанти вночі запустили по території України вісім ударних безпілотників. Всі "шахеди" знищили вогневі групи Повітряних сил.