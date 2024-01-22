Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи
У ЗСУ пояснили ситуацію щодо захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині
У ЗСУ пояснили ситуацію щодо захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Російський завод "Новатек" припинив роботу після української атаки (оновлено)
Російський завод "Новатек" припинив роботу після української атаки (оновлено)
Під час атаки над Азовським морем загинув командир російського літака Іл-22
Під час атаки над Азовським морем загинув командир російського літака Іл-22
NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські військові за добу ліквідували близько 830 ворогів, – Генштаб

ЗСУ знищили 23 ворожі бойові броньовані машини і два засоби ППО.

Українські військові за добу ліквідували близько 830 ворогів, – Генштаб
Фото: Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 376860 осіб.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 376860 (+830) осіб,
  • танків ‒ 6192 (+11)
  • бойових броньованих машин ‒ 11489 (+23)
  • артилерійських систем – 8896 (+21)
  • РСЗВ – 968 (+0)
  • засоби ППО ‒ 657 (+2)
  • літаків – 331 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25)
  • крилаті ракети ‒ 1819 (+1)
  • кораблі/катери ‒ 23 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11891 (+29)
  • спеціальна техніка ‒ 1397 (+5).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies