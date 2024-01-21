Головне за неділю, 21 січня: бої на лівобережжі Дніпра, обстріли Сумщини та Харківщини

Бої під Авдіївкою, 59 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удар по заводу в Тулі. Яким запам’ятається 697-й день повномасштабної війни.

Сьогодні росіяни 24 рази обстрілювали прикордонні території та населені пункти Сумської області.

Зафіксовано 96 вибухів. Під обстріли потрапили Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська громади, повідомили в обласній військовій адміністрації.

По Есманьській громаді ворог бив з мінометів та стрілецького озброєння.

На Великописарівську громаду РФ скинула з безпілотників вибухові пристрої ВОГ, також обстріляли з гранатометів та мінометів.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 59 бойових зіткнень.

Загалом за добу ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, де противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 21 січня – в нашій новині.

Російські окупаційні війська завдали артилерійських ударів по селу Піщане Куп'янського району. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель, інформує Харківська обласна військова адміністрація.

"Напередодні ввечері російські окупанти завдали артилерійського удару по селу Піщане Куп'янського району. Від отриманих поранень загинув місцевий житель 1950 року народження",— йдеться в повідомленні.

Сьогодні надранок російська армія скинула авіабомбу на Вовчанськ Харківської області. Знищені житлові будинки.

Сьогодні уночі, окрім ударів безпілотниками по нафтопереробному терміналі в російських Усть-Лугах, українські дрони вдарили по заводу «Щегловський вал» у Тулі.

Про це повідомило джерело «Суспільного» в українських спецслужбах.

Завод зокрема виробляє ЗРК «Панцир-С». Також дрони влучили в Смоленській та Орловській областях.

Завод "Новатек" на узбережжі Балтійського моря, атакований безпілотниками СБУ, припинив операції.

"За даними "Новатек", Усть-Лузький газоконденсатопереробний завод припинив всі технологічні операції. Обійшлося без постраждалих", – повідомляє Bloomberg з посиланням на інформацію компанії "Новатек". Також видання зазначило, що, за даними компанії, "пожежа стала результатом "зовнішнього впливу", проте деталей не уточнили.

Порт Усть -Луга є одним із двох основних експортних джерел енергії в Балтійському морі, розташований приблизно за 130 кілометрів на південний захід від Санкт-Петербурга.

Завод займається переробкою стабільного газового конденсату на нафту, а також відвантажує нафтопродукти на зовнішні ринки і розташований у прибережній зоні, поряд зі спеціалізованим терміналом, де зберігається продукція. У 2022 році підприємство переробило майже 7 млн тонн газового конденсату. Конденсат є побічним продуктом видобутку природного газу та нафти.

Як зазначили у СБУ, цей термінал − один із найновіших та найважливіших у РФ. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ.

Спецслужба додає, що після атаки всі танкери, які були біля терміналу, відійшли далеко в море − їхнє завантаження зірване.

Поліцейські встановили п’ятьох осіб, які нещодавно напали на квартиру журналіста Юрія Ніколова у Києві. Вони обклеїли двері листівками та вимагали, щоб чоловік вийшов до них. Свої дії зловмисники фіксували на власні мобільні телефони. "До вчинення правопорушення причетні мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей", – повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці провели за місцями мешкання фігурантів обшуки, із порушниками тривають слідчі дії.

Крім того, поліцейські вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони, на які записували правопорушення, планування протиправних дій.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!