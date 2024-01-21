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Над Дніпропетровщиною збили ракету, – ПвК "Схід"

Сили ППО збили керовану авіаційну ракету Х-59.

Над Дніпропетровщиною збили ракету, – ПвК "Схід"
Фото: УНІАН

У Дінпропетровській області військові із Повітряного командування "Схід" збили ракету, запущену окупаційними військами.

"В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", – повідомили у ПвК "Схід".

Раніше про запуск ракети повідомили у Повітряних силах ЗС України. 

У ПвК "Схід" нагадують про датримання правил безпеки під час оголошення повітряної тривоги.

Уночі 21 січня російські війська завдали ударів ракетами по Новогродівці Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, будівля школи та дитячого садочка, а також адмінбудівля. Поранення отримали двоє людей.

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