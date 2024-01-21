Під час наступу в районі Авдіївки російська армія зазнає великих втрат, — Буданов для FT

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю для Financial Times заявив, що російські окупаційні війська останнім часом зазнають значних втрат під час наступу у районі Авдіївки Донецької області.

Буданов наголосив, що за останні тижні втрати російських військ значно зросли, однак точних цифр він не вказав.

"Україна мала сильну оборонну позицію навколо промислового міста, де знаходиться великий коксохімічний завод", – наголосив він.

Згідно зведень британської розвідки, за п'ять днів кількість втрат військової техніки з боку Росії зросла на 88%, а кількість втрат російських танків – на 95%. Втрати у живій силі зросли до 15%.