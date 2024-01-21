"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію

Президент України припускає, що мобілізація, швидше за все, буде меншою, ніж 500 000 людей, про які йдеться у проєкті закону.

Мобілізацію в Україні необхідно проводити в першу чергу для того, щоб люди, які з перших днів захищають Україну і відвоювали найскладніші місяці війни, могли відпочити.

"Питання мобілізації – це передусім розуміння, що це значить для різних верств суспільства. Це питання справедливості, бо є люди, які з першого дня на війні, а те, що вони не скаржаться, не означає, що вони не потребують відпочинку", – сказав президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю Channel 4 News.

Він додав, що якщо не вистачає натренованих і професійних людей, то необхідно дати військовим інструмент для мобілізації частини суспільства.

"Підготувати цих людей – дуже важливо, не кидати їх одразу на поле бою, бо це не м’ясо – це люди. Тому закон про мобілізацію потрібен розумний і справедливий. Тобто для військових це потрібно. Не можна сказати, що їм вистачає армії. Це нечесно і несправедливо… Також важливо людям сказати, куди вони йдуть і на скільки", – наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що мобілізація, швидше за все, буде меншою, ніж 500 000 людей, про які йдеться у проєкті закону.

"Я особисто поки що не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей. Не тому, що мені хочеться комусь сподобатися, а тому, що це люди, життя. Я не побачив сьогодні достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати: пів мільйона треба мобілізувати. А третє, це гроші. І як би хто не ставився, всі ці фінанси не походять від партнерів - усе це дає український бюджет", – наголосив глава держави.

Він додав, що на пів мільйона мобілізованих до лав ЗСУ є запит, однак "потрібно усе рахувати дуже правильно".

Крім того, Зеленський додав, що українці не можуть собі дозволити втомленість від війни.

"Коли я говорю захист, це не тільки фронт, це і люди, які працюють, люди, які мають бізнес, які сплачують податки — і можна втомитися під ракетами це робити. Але люди продовжують це робити. Втомитись від цього, ми не маємо права. Якщо ми втомимося, ми втратимо те, що маємо... Можна собі дозволити втомитися ввечері, але зранку доведеться захищати державу, якщо ми хочемо її зберегти”, – сказав Зеленський.