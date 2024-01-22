Знищення безпілотників у Кіровоградській області і удари по Харківській: як минула доба в регіонах

У Чернігівській за добу – два обстріли (12 вибухів). Ворог із мінометів обстріляв Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Сумській вночі росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 22 вибухи з міномету та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Свеська, Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 96 вибухів – з мінометів, артилерії, гранатометів, стрілецької зброї, в тому числі авіаудари пуски ракет з гвинтокрила, обстріли FPV дроном-камікадзе та скидання ВОГ з БпЛА. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська громади. Великописарівська громада: внаслідок вибуху пошкоджено лінію електропостачання. Інформація про постраждалих не надходила.

У Донецькій під вогнем рашистів: Авдіївка, Залізне, Мирноград, Костянтинівка, Торецьк, Красногорівка, Курахове, Селидове, Північне, Бердичі, Предтечине, Птиче, Рай-Олександрівка, Зоряне. Пошкоджено 54 житлових будинків (з них 15 – багатоквартирні), шахти "Мирноградвугілля", чотири вантажних автомобілі, дві напівпричепа, причеп, мікроавтобус, 54 цивільних автомобіля, службовий автомобіль, будинок культури, складське приміщення "Нова пошта", дві школи, два дитсадочка, три магазини, вісім гаражів, чотири господарчих споруди, будинок для людей похилого віку, будівля автошколи, дві абмінбудівлі, автомийка, ЛЕП, газопровід. За добу на Донеччині: двоє загиблих та четверо поранених.

У Миколаївській вночі сили й засоби протиповітряної оборони знищили два ворожі БпЛА типу Shahed-136/131. Учора вдень ворог обстрілював з артилерії акваторію Очаківської громади, а вночі завдавав артилерійських обстрілів по береговій лінії Очакова. Постраждалих немає.

У Луганській поблизу Макіївки постійно штурмують росіяни. По селу завдали авіаційного удару, а також чисельних артилерійських, як і по сусідньому Невському. Ще шість атак відбили в Білогорівці. По цьому населеному пункту і по Кармазинівці противник відкривав прицільний вогонь. По Серебрянському лісу окупанти били з авіації. За добу противник здійснив 131 обстріл (527 снарядів).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема: Уди, Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Ворог завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Графське, Вовчанськ, Миколаївка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане, Вільхуватка. Вчора зранку окупанти обстріляли двома КАБами Вовчанськ. Пошкоджено будинок. Без потерпілих. Удень ворог завдав удару по Піщаному. Внаслідок обстрілу загинув 74-річний чоловік. Також вчора окупанти обстріляли Вільхуватку. Тип озброєння – попередньо ФАБ. Внаслідок удару травм зазнала 74-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні, стан середній. Пошкоджено шість житлових будинків, магазин, будівлю підприємства.

У Запорізькій загарбники поцілили по мирних громадах області: зафіксовано 145 ударів по 21 населеному пункту. Рашисти обстріляли з ракетних систем залпового вогню Роботине та Лобкове. 56 ворожих БпЛА атакували Новояковлівку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Полтавку, Левадне, Червоне, Чарівне, Малинівку, Новодарівку, Новоандріївку, Гуляйпільське, Білогір'я й Кам'янське. По території Оріхова, Новоданилівки, Роботиного, Левадного, Чарівного, Малої Токмачки, Степногірська, Малих Щербаків, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 87 артилерійських ударів. Надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 84 обстріли (453 снаряди), з них по Херсону – чотири обстріли (25 снарядів). Рашисти поцілили у райони 31 населеного пункту області, навчальний заклад та територію заводу у Херсоні. Вчора ввечері противник здійснив авіаційний удар по Новобериславу і населеному пункту Червоний Маяк. Без потерпілих.Також противник здійснив авіаційний удар по Веселому, Зміївці. Минулося без потерпілих. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає. Підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА типу "Shahed-131/136".

У Дніпропетровській вчора по Нікопольському району росіяни били тричі з важкої артилерії. Сім разів атакували дронами-камікадзе. Поцілили по районному центру та Мирівській громаді. Через обстріли у самому Нікополі пошкоджені дві п'ятиповерхівки і шість приватних осель. В одній з хат сталося займання. Вогонь приборкали надзвичайники. Понівечені також підприємство та три господарські споруди, газогін і лінію електропередач. Увечері відпрацювала ППО – збили ракету над Дніпровським районом. Уночі оборонці неба знищили над областю три безпілотники. "Шахеди" збили у Дніпровському районі. Уламки впали на територію підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджена будівля. Ніхто не постраждав. Ввечері окупанти знову відкрили вогонь з артилерії по Нікополю. Минулося без жертв.

У Кіровоградській області вночі на території області знищили "шахед", минулося без постраждалих та руйнувань. Інформація уточнюється, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.