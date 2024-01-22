Сьогодні о 6:50 в Одесі при організації виїзду за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича, п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг.

Про це заявив Генеральний прокурор Андрій Костін.

"При спробі організації перетину кордону затримано п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг на 1 млрд грн", – сказав Генпрокурор.

За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни.

19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою.

Директор ДБР Олексій Сухачов додав, що Гринкевич-молодший намагався домовитись щодо незаконного перетину державного кордону України аби надалі сховатися від правоохоронних органів України в одній із країн ЄС.

Сьогодні затриманий буде доставлений в суд для обрання йому запобіжного заходу.

Згодом у ДБР оприлюднили відео затримання Романа Гринкевича.