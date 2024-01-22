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Близько 50 штурмів на українські позиції провели росіяни на лівобережжі Херсонської області за тиждень

Найбільшу кількість штурмів ворог провів на Авдіївському напрямку. 

Близько 50 штурмів на українські позиції провели росіяни на лівобережжі Херсонської області за тиждень
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

На Куп'янському напрямку росіяни продовжують наступати в районах Синьківки, Петропавлівки, Табаївки, Берестового Харківської області і Стельмахівки Луганської області. Протягом тижня захисники відбили тут близько 70 атак.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 130 штурмів окупантів у районах Макіївки, Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, а також Тернів, Ямполівки, Торського, Григорівки, Верхньокам'янки, Веселого Донецької області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку російські окупанти вели штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де минулого тижня Сили оборони України відбили понад 40 атак противника", – сказав він.

На Авдіївському напрямку росіяни протягом минулого тижня здійснили понад 200 штурмових дій у районах Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького, Первомайського і Невельського.

На Мар'їнському окупанти продовжують наступальні дії в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки, Побєди, Новомихайлівки. Захсиники відбили близько 80 штурмових дій за тиждень.

На Шахтарському напрямку захисники відбили шість спроб росіян покращити тактичне положення південніше Золотої Ниви і Урожайного, західніше Старомайорського.

На Запорізькому напрямку окупанти здійснили майже 20 штурмових дій західніше Вербового та Роботиного.

На Херсонському напрямку росіяни зосередили основні зусилля на веденні оборони, удосконаленні мінних загороджень і логістики. Продовжують артилерійські та авіаудари. Намагаються витіснити підрозділи Сил оборони з зайнятих плацдармів на лівобережжі Херсонської області. Протягом тижня здійснили майже 50 штурмів.

Загалом за тиждень відбулося майже 700 бойових зіткнень, ворог завдав 24 ракетних і понад 400 авіаційних ударів, здійснив понад 400 обстрілів із РСЗВ. 

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