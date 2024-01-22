Близько 50 штурмів на українські позиції провели росіяни на лівобережжі Херсонської області за тиждень

На Куп'янському напрямку росіяни продовжують наступати в районах Синьківки, Петропавлівки, Табаївки, Берестового Харківської області і Стельмахівки Луганської області. Протягом тижня захисники відбили тут близько 70 атак.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 130 штурмів окупантів у районах Макіївки, Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, а також Тернів, Ямполівки, Торського, Григорівки, Верхньокам'янки, Веселого Донецької області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку російські окупанти вели штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де минулого тижня Сили оборони України відбили понад 40 атак противника", – сказав він.

На Авдіївському напрямку росіяни протягом минулого тижня здійснили понад 200 штурмових дій у районах Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького, Первомайського і Невельського.

На Мар'їнському окупанти продовжують наступальні дії в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки, Побєди, Новомихайлівки. Захсиники відбили близько 80 штурмових дій за тиждень.

На Шахтарському напрямку захисники відбили шість спроб росіян покращити тактичне положення південніше Золотої Ниви і Урожайного, західніше Старомайорського.

На Запорізькому напрямку окупанти здійснили майже 20 штурмових дій західніше Вербового та Роботиного.

На Херсонському напрямку росіяни зосередили основні зусилля на веденні оборони, удосконаленні мінних загороджень і логістики. Продовжують артилерійські та авіаудари. Намагаються витіснити підрозділи Сил оборони з зайнятих плацдармів на лівобережжі Херсонської області. Протягом тижня здійснили майже 50 штурмів.

Загалом за тиждень відбулося майже 700 бойових зіткнень, ворог завдав 24 ракетних і понад 400 авіаційних ударів, здійснив понад 400 обстрілів із РСЗВ.