Окупанти обстрілюють Херсон, − Мрочко

Окупанти сьогодні знову обстрілюють Херсон, ввечері у місті лунали вибухи.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
“У Херсоні лунають вибухи! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега”, − зазначив він.
Пізніше Мрочко повідомив про вибухи у Дніпровському районі міста.
“Тримайтеся подалі від вікон! Залишайтесь у безпечних місцях!”, − закликав чиновник.
- 19 січня російські окупанти вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона. Унаслідок атаки у своїй квартирі загинула 50-річна жінка. Також уламкові поранення отримав 16-річний хлопець.
- Як відомо, Херсон і область зазнають майже щоденних атак з боку росіян, які все ще утримують лівобережжя річки Дніпро. Захисники закріпилися там на деяких плацдармах і прагнуть відсунути ворога якомога далі. Росіяни намагаються вибити їх із цих позицій, тривають запеклі бої.