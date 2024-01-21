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Окупанти обстрілюють Херсон, − Мрочко

Вибухи лунають у Дніпровському районі міста.

Окупанти обстрілюють Херсон, − Мрочко
Ілюстративне фото
Фото: Офіс Генпрокурора

Окупанти сьогодні знову обстрілюють Херсон, ввечері у місті лунали вибухи.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

“У Херсоні лунають вибухи! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега”, − зазначив він.

Пізніше Мрочко повідомив про вибухи у Дніпровському районі міста.

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“Тримайтеся подалі від вікон! Залишайтесь у безпечних місцях!”, − закликав чиновник.

  • 19 січня російські окупанти вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона. Унаслідок атаки у своїй квартирі загинула 50-річна жінка. Також уламкові поранення отримав 16-річний хлопець.
  • Як відомо, Херсон і область зазнають майже щоденних атак з боку росіян, які все ще утримують лівобережжя річки Дніпро. Захисники закріпилися там на деяких плацдармах і прагнуть відсунути ворога якомога далі. Росіяни намагаються вибити їх із цих позицій, тривають запеклі бої.
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