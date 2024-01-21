Окупанти обстрілюють Херсон, − Мрочко

Вибухи лунають у Дніпровському районі міста.

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Окупанти сьогодні знову обстрілюють Херсон, ввечері у місті лунали вибухи.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

“У Херсоні лунають вибухи! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега”, − зазначив він.

Пізніше Мрочко повідомив про вибухи у Дніпровському районі міста.

“Тримайтеся подалі від вікон! Залишайтесь у безпечних місцях!”, − закликав чиновник.