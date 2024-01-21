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На Донеччині одна людина загинула і одна поранена внаслідок ворожого обстрілу

Окупаційні війська вдень обстріляли Курахове, загинув 31-річний чоловік.

На Донеччині одна людина загинула і одна поранена внаслідок ворожого обстрілу
Внаслідок обстрілу на Донеччині пошкоджені будинки
Фото: Вадим Філашкін

Російська окупаційна армія вдень обстріляла Курахове, що у Донецькій області. Загинув 31-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто з Градів – поцілили у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік", – повідомив Філашкін. 

Він зазначив, що від ворожого удару ушкоджень зазнали будівля дитсадка і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили. 

У Кухаровому від ворожого удару пошкоджений дитсадок, горіли будинки
Фото: Вадим Філашкін
У Кухаровому від ворожого удару пошкоджений дитсадок, горіли будинки

"Точні наслідки атаки встановлюємо", – додав начальник Донецької ОВА. 

Крім того, він закликав евакуюватися всіх, хто досі залишається у Донецькій області.

"Збережіть життя собі та своїм близьким!", – наголосив Філашкін. 

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