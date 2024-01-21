Російська окупаційна армія вдень обстріляла Курахове, що у Донецькій області. Загинув 31-річний чоловік.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто з Градів – поцілили у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік", – повідомив Філашкін.
Він зазначив, що від ворожого удару ушкоджень зазнали будівля дитсадка і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили.
"Точні наслідки атаки встановлюємо", – додав начальник Донецької ОВА.
Крім того, він закликав евакуюватися всіх, хто досі залишається у Донецькій області.
"Збережіть життя собі та своїм близьким!", – наголосив Філашкін.
- Росіяни вже атакували Донеччину сьогодні. Вночі окупанти завдали ударів ракетами по Новогродівці Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, будівля школи та дитячого садочка, а також адмінбудівля. Поранення отримали двоє людей.
- Вночі російська армія атакувала дронами та з артилерії Нікопольщину. 11 тисяч осель залишилися без електропостачання внаслідок обстрілів.
- Також вночі росіяни скинули авіабомбу на Вовчанськ Харківської області.
- Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. За добу вони здійснили 13 обстрілів по території півнячних областей України.