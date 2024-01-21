Кримські партизани виявили у Євпаторії новий пункт перекидання російської техніки на фронт

Росія задіяла залізничний вокзал у Євпаторії в окупованому Криму як пункт перекидання військової техніки на фронт.

Про це повідомили кримьскі партизани руху "АТЕШ".

"Наші агенти провели розвідку перевантаження різної техніки ЗС РФ на залізничний вокзал в Євпаторії. Зокрема, було зафіксовано перекидання десятка танків Т-62 і стільки ж БРЕМ-1 з РЕМ-КЛ", — ідеться в повідомленні.

Партизани все частіше помічають перекидання старих поколінь танків у поганому стані та різної техніки для ремонту.