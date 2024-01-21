Кримські партизани виявили у Євпаторії новий пункт перекидання російської техніки на фронт

Росія задіяла залізничний вокзал у Євпаторії в окупованому Криму як пункт перекидання військової техніки на фронт.
Про це повідомили кримьскі партизани руху "АТЕШ".
"Наші агенти провели розвідку перевантаження різної техніки ЗС РФ на залізничний вокзал в Євпаторії. Зокрема, було зафіксовано перекидання десятка танків Т-62 і стільки ж БРЕМ-1 з РЕМ-КЛ", — ідеться в повідомленні.
Партизани все частіше помічають перекидання старих поколінь танків у поганому стані та різної техніки для ремонту.
- Росіяни не полишають спроб і намірів прокласти нову гілку залізниці, яка б з'єднувала російський Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Маріуполь. Вона має спростити військову логістику та зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту.
- Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт біля Маріуполя.