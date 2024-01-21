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Гаряча ніч для окупантів: у Тулі українські дрони атакували завод, який виготовляє ЗРК «Панцир-С»

До атаки дронів по заводу «Щегловський вал» причетні українські спецслужби.

Гаряча ніч для окупантів: у Тулі українські дрони атакували завод, який виготовляє ЗРК «Панцир-С»
вибухи у Тулі РФ
Фото: скріншот з відео

Сьогодні уночі окрім ударів безпілотниками по нафтопереробному терміналі в російському Усть-Лузі, українські дрони вдарили по заводу «Щегловський вал» у Тулі РФ. 

Про це повідомило джерело «Суспільного» в українських спецслужбах. 

Завод зокрема виробляє ЗРК «Панцир-С», також дрони влучили в Смоленській та Орловській областях.

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