Гаряча ніч для окупантів: у Тулі українські дрони атакували завод, який виготовляє ЗРК «Панцир-С»

Сьогодні уночі окрім ударів безпілотниками по нафтопереробному терміналі в російському Усть-Лузі, українські дрони вдарили по заводу «Щегловський вал» у Тулі РФ.
Про це повідомило джерело «Суспільного» в українських спецслужбах.
Завод зокрема виробляє ЗРК «Панцир-С», також дрони влучили в Смоленській та Орловській областях.
- Раніше повідомлялося, що до сьогоднішньої нічної атаки на морський нафтовий термінал в російському Усть-Лузі причетні спецпризначенці СБУ.
- У Міноборони РФ заявили, що нібито знищили низку безпілотників, які намагалися атакувати обʼєкти в трьох областях.