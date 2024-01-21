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Сили оборони готуються до збільшення активності росіян на Таврійському напрямку

Основні зусилля ворог кидає на Авдіївку.

Сили оборони готуються до збільшення активності росіян на Таврійському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

На Таврійському напрямку російська армія почала перегрупування, тому зараз спостерігається затишшя. Сили оброни готуються до збільшення активності ворога. Зараз росіяни збільшили артилерійські атаки біля Авдіївки. 

Про це в ефірі телемарафону розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

"Станом на 6 годину ранку ворог протягом 2 діб не завдавав в нашій операційній зоні авіаударів, утім, учора дещо збільшив активність артилерії - зафіксовано 703 артилерійські обстріли. Минулої доби було менше боєзіткнень – всього 30 – та застосування FPV-дронів. Але ворог перегруповується, і ми готуємось до збільшення його активності", – розповів речник.

Серед втрат ворога на Таврійському напрямку 296 осіб і 27 одиниць військової техніки. 

Основні зусилля окупанти зосередили біля Авдіївки, Невельського та Первомайського. Загалом на Авдіївському напрямку відбито 23 ворожі атаки. Також 6 атак відбито біля Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки, а також ворог здійснив невдалу спробу просунутись уперед західніше від Вербового.

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