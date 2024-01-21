Сили оборони готуються до збільшення активності росіян на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку російська армія почала перегрупування, тому зараз спостерігається затишшя. Сили оброни готуються до збільшення активності ворога. Зараз росіяни збільшили артилерійські атаки біля Авдіївки.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

"Станом на 6 годину ранку ворог протягом 2 діб не завдавав в нашій операційній зоні авіаударів, утім, учора дещо збільшив активність артилерії - зафіксовано 703 артилерійські обстріли. Минулої доби було менше боєзіткнень – всього 30 – та застосування FPV-дронів. Але ворог перегруповується, і ми готуємось до збільшення його активності", – розповів речник.

Серед втрат ворога на Таврійському напрямку 296 осіб і 27 одиниць військової техніки.

Основні зусилля окупанти зосередили біля Авдіївки, Невельського та Первомайського. Загалом на Авдіївському напрямку відбито 23 ворожі атаки. Також 6 атак відбито біля Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки, а також ворог здійснив невдалу спробу просунутись уперед західніше від Вербового.