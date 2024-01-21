NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Археологи потрапили в один зі склепів замку в Галичі
Археологи потрапили в один зі склепів замку в Галичі
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
На аеродромі у російському Сочі помітили ще один російський літак А-50
На аеродромі у російському Сочі помітили ще один російський літак А-50
ЗМІ: Президенти Ірану і Росії їдуть до Ердогана
ЗМІ: Президенти Ірану і Росії їдуть до Ердогана
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
Або плати, або сиди в темряві: уряд скасував мораторій на відключення боржників
Або плати, або сиди в темряві: уряд скасував мораторій на відключення боржників
ГоловнаСвіт

Армія Ізраїлю виявила тунель, де ХАМАС утримував 20 заручників

У тунелі були броньовані двері та вибухівка для захисту терористів і запобігання просуванню у пошуках заручників.

Армія Ізраїлю виявила тунель, де ХАМАС утримував 20 заручників
Фото: Times of Israel

ЦАХАЛ виявив у Смузі Гази тунель, у якому бойовики ХАМАСу утримували близько 20 ізраїльських заручників.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

За словами речника ЦАХАЛу Даніеля Хагарі, ізраїльські солдати знайшли вхід до великої мережі тунелів під будинком командира ХАМАСу в Хан-Юнісі, що на півдні Гази.

У тунелі були броньовані двері та вибухівка “для захисту терористів і запобігання просуванню у пошуках наших заручників”, сказав Хагарі.

У тунелі виявили місце, де раніше утримувалися заручники. На момент викриття тунелю їх там вже не було.

“За наявними у нас свідченнями, близько 20 заручників утримувались у цьому тунелі в різний час у жахливих умовах: без денного світла, без доступу свіжого повітря та за сильної вогкості, що ускладнювало дихання”, — розповів речник.

За його словами, деяких заручників, які утримувались у цьому тунелі, звільнили 50 днів тому. Решта досі перебуває у руках бойовиків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies