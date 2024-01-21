Армія Ізраїлю виявила тунель, де ХАМАС утримував 20 заручників

У тунелі були броньовані двері та вибухівка для захисту терористів і запобігання просуванню у пошуках заручників.

ЦАХАЛ виявив у Смузі Гази тунель, у якому бойовики ХАМАСу утримували близько 20 ізраїльських заручників.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

За словами речника ЦАХАЛу Даніеля Хагарі, ізраїльські солдати знайшли вхід до великої мережі тунелів під будинком командира ХАМАСу в Хан-Юнісі, що на півдні Гази.

У тунелі були броньовані двері та вибухівка “для захисту терористів і запобігання просуванню у пошуках наших заручників”, сказав Хагарі.

У тунелі виявили місце, де раніше утримувалися заручники. На момент викриття тунелю їх там вже не було.

“За наявними у нас свідченнями, близько 20 заручників утримувались у цьому тунелі в різний час у жахливих умовах: без денного світла, без доступу свіжого повітря та за сильної вогкості, що ускладнювало дихання”, — розповів речник.

За його словами, деяких заручників, які утримувались у цьому тунелі, звільнили 50 днів тому. Решта досі перебуває у руках бойовиків.