Путін зібрався відвідати Північну Корею найближчим часом, — Reuters

Це буде перша поїздка за останні 20 років.

Президент Росії Володимир Путін висловив готовність найближчим часом відвідати Пхеньян найближчим часом під час зустрічі з міністром закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей в РФ минулого тижня.

Про це написали державні ЗМІ КНДР, пише агенство Reuters.

Путін також подякував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину за його запрошення відвідати столицю КНДР, повідомляє KCNA з посиланням на офіс помічника міністра закордонних справ Північної Кореї.

Це буде перша поїздка російського лідера до Північної Кореї за понад два десятиліття.

Росія сподівається, що візит Путіна до Північної Кореї на запрошення Кіма відбудеться "в осяжному майбутньому", але дата ще не узгоджена, заявляв у понеділок, 15 січня, речник Кремля Дмітрій Пєсков.

Під час візиту Чхве Сон Хуей Росія подякувала Північній Кореї за підтримку війни проти України. Москва і Пхеньян також висловили серйозну стурбованість “провокаційними діями” США та їхніх союзників, “спрямованими проти суверенних прав” Північної Кореї, і домовилися співпрацювати у врегулюванні ситуації в регіоні, йдеться в повідомленні державних ЗМІ КНДР.

Прийшовши до влади після Бориса Єльцина в 1999 році, Путін відвідував Пхеньян у липні 2000 року для зустрічі з батьком Кім Чен Ина — Кім Чен Іром.

Російський президент прийняв запрошення Кіма, коли вони зустрічалися в Росії у вересні минулого року, повідомляв раніше Пєсков.

Розширення співпраці Кіма і Путіна в останні роки викликає занепокоєння Вашингтона і його союзників, які засудили торгівлю зброєю між двома країнами як порушення низки резолюцій Ради Безпеки ООН.

Передача балістичних ракет КНДР та іншої зброї Росії для використання проти України і подальший розвиток ядерної та ракетної програм Північної Кореї вимагають уваги і скоординованих дій, наголосив американський високопосадовець з питань КНДР Чон Пак на зустрічі з колегами з Південної Кореї і Японії в Сеулі в четвер, 18 січня.

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