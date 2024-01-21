Путін зібрався відвідати Північну Корею найближчим часом, — Reuters

Президент Росії Володимир Путін висловив готовність найближчим часом відвідати Пхеньян найближчим часом під час зустрічі з міністром закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей в РФ минулого тижня.
Про це написали державні ЗМІ КНДР, пише агенство Reuters.
Путін також подякував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину за його запрошення відвідати столицю КНДР, повідомляє KCNA з посиланням на офіс помічника міністра закордонних справ Північної Кореї.
Це буде перша поїздка російського лідера до Північної Кореї за понад два десятиліття.
Росія сподівається, що візит Путіна до Північної Кореї на запрошення Кіма відбудеться "в осяжному майбутньому", але дата ще не узгоджена, заявляв у понеділок, 15 січня, речник Кремля Дмітрій Пєсков.
Під час візиту Чхве Сон Хуей Росія подякувала Північній Кореї за підтримку війни проти України. Москва і Пхеньян також висловили серйозну стурбованість “провокаційними діями” США та їхніх союзників, “спрямованими проти суверенних прав” Північної Кореї, і домовилися співпрацювати у врегулюванні ситуації в регіоні, йдеться в повідомленні державних ЗМІ КНДР.
Прийшовши до влади після Бориса Єльцина в 1999 році, Путін відвідував Пхеньян у липні 2000 року для зустрічі з батьком Кім Чен Ина — Кім Чен Іром.
Російський президент прийняв запрошення Кіма, коли вони зустрічалися в Росії у вересні минулого року, повідомляв раніше Пєсков.
Розширення співпраці Кіма і Путіна в останні роки викликає занепокоєння Вашингтона і його союзників, які засудили торгівлю зброєю між двома країнами як порушення низки резолюцій Ради Безпеки ООН.
Передача балістичних ракет КНДР та іншої зброї Росії для використання проти України і подальший розвиток ядерної та ракетної програм Північної Кореї вимагають уваги і скоординованих дій, наголосив американський високопосадовець з питань КНДР Чон Пак на зустрічі з колегами з Південної Кореї і Японії в Сеулі в четвер, 18 січня.
Що відомо про співпрацю Росії і Північної Кореї
- Лідер КНДР Кім Чен Ин не визнає кордону, проведеного після Корейської війни 1950-1953 років біля західного узбережжя силами, які очолювали США.
- Останніми місяцями північнокорейський лідер звернувся до Росії з проханням надання Пхеньяну фінансування, товарів та технологій в обмін на боєприпаси та ракети для війни проти України.
- Невдовзі після візиту Кіма до Росії США і Південна Корея заявили, що КНДР почала постачання в Росію понад мільйона артилерійських снарядів і низку своїх новітніх балістичних ракет, які потрапили на поле бою в Україні.
- Нещодавно Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив, що Росія вже використовувала на війні проти України ракети з Північної Кореї.
- Державний департамент США запровадив санкції проти однієї фізичної особи та трьох організацій, причетних до передачі балістичних ракет.
- Днями відбулася зустріч російського диктатора Путіна і міністерки закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей. Ця поїздка може сприяти візиту Путіна до Пхеньяна і посилити постачання зброї Кремлю для війни в Україні.