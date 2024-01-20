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Україна та Словаччина працюють над масштабними проєктами у сфері енергетики та логістики

Країни працюють над трьома масштабними проєктами. 

Україна та Словаччина працюють над масштабними проєктами у сфері енергетики та логістики
Фото: TASR

Україна та Словаччина працюють над трьома масштабними проєктами у сфері енергетики та логістики. 

Про це ідеться у повідомленні пресслужби Міненергетики. 

Перший віцепрем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час поїздки до Братислави обговорила з віцепрем’єр-міністром з питань відновлення, плану стійкості та використання фондів ЄС Словаччини Петером Кмецем реалізацію трьох масштабних проєктів у сфері інфраструктури та енергетики.

Зокрема, кроки, необхідні для пришвидшення реконструкції міждержавного електричного інтерконектора "Мукачево – Вельке Капушани". 

"Інтерконектор – це можливість з’єднати наші національні електромережі для покращення взаємодії у сфері енергетики. Це дозволить зробити нашу енергетичну систему більш стійкою, адже у випадку блекаутів ми зможемо ще оперативніше реагувати на проблеми", — пояснила Юлія Свириденко. 

Крмі цього, сторони обговорили створення нових прикордонних переходів та потенційні спільні зусилля для створення залізничного сполучення Київ – Кошице з використанням ширококолійної інфраструктури від станції Ужгород по території Словаччини.

"Робота над покращенням логістичної та транспортної інфраструктури між Словаччиною та Україною сприятиме більшій мобільності українців, зручності пересування Європою та по суті посилить наші кроки до євроінтеграці", — зазначила Перший віцепрем’єр-міністр. 

За словами Свириденко, робота над покращенням логістичної та транспортної інфраструктури між Словаччиною та Україною сприятиме більшій мобільності українців, зручності пересування Європою та посилить українські кроки до євроінтеграції.

"Сьогодні ми продовжили конструктивний діалог на рівні віцепрем'єрів щодо поглиблення практичного співробітництва в економічній і торгівельній сферах, а також прискорення реалізації ключових інфраструктурних проєктів", – сказала вона.

Свириденко також подякувала уряду Словаччини за рішення надати кошти на придбання двох машин розмінування "Божена-4" для гуманітарного розмінування звільнених територій Херсонської області.

Крім того, сторони обговорили повернення українських дітей, яких насильно вивезли до РФ з окупованих територій, адже Україна зацікавлена в активному залученні Словаччини до цього процесу.

Що відомо про допомогу Словаччини Україні

  • Востаннє Словаччина передала нашій державі допомогу торік у серпні - тоді Київ отримав гаубиці Zuzana2. Решту установок мало надійти згодом.
  • Після перемоги проросійського прем'єра Роберта Фіцо Словаччина оголосила про те, що зупиняє військову допомогу Києву. Щоправда, продовжить надавати гуманітарну, цивільну і технічну допомогу нелетальної дії. Згодом парламент країни підтримав запропонований план Фіцо.
  • Восени 2023-го прем’єр-міністр Словаччини після зустрічі з послами США і Росії заявив, що його країна має підготуватися до нормалізації словацько-російських відносин після закінчення війни в Україні.
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