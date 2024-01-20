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В США заарештували бізнесмена за незаконний продаж напівпровідників та інших контрольованих технологій до РФ

Кан відправив у Росію тисячі мікроконтролерів, мережевих плат та радіочастотний передавач.

В США заарештували бізнесмена за незаконний продаж напівпровідників та інших контрольованих технологій до РФ
Міністерство юстиції США
Фото: EPA/UPG

В США затримали бізнесмена Іллю Кана, який постачав до Росії американські мікросхеми та іншу високотехнологічну продукцію в обхід санкцій. За це Кану загрожує до 20 років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту США.

За даними відомства, 66-річний Ілля Кан, громадянин США, Ізраїлю та Росії, постачав товари подвійного призначення науково-виробничому центру "Електронні обчислювально-інформаційні системи" (НВЦ "ЕЛВІС"). Це підприємство є одним із провідних центрів проєктування мікросхем у Росії і перебуває під американськими санкціями.

Спільне розслідування Міністерства юстиції США та Міністерства торгівлі, Кан відправив у Росію тисячі мікроконтролерів, мережевих плат та радіочастотний передавач.

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Для цього бізнесмен використовував свої американські компанії Senesys Incorporated та Sensor Design Association. Вони займаються розробкою програмного забезпечення у сфері безпеки.

Також Кан для обходу санкцій користувався послугами гонконзької судноплавної компанії. 

Після того як закупівля заборонених до експорту товарів ускладнилась, Кан продавав НВЦ "ЕЛВІС" напівпровідники тайванського виробництва. А коли тайванська компанія відмовилася продавати їх для Росії, Кан закуповував ці компоненти в США, щоб реекспортувати їх до РФ.

"Кан також використовував Гонконг та інші місця по всьому світу як пункти для реекспорту, щоб обійти експортні правила США та приховати кінцевих російських одержувачів", – йдеться у звинуваченні.

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