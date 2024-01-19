Байден підписав проміжний законопроект для запобігання “шатдауну”

Перед тим Палата представників США схвалила цей законопроєкт.

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який запобігає закриттю уряду США.

Про це повідомляє Reuters.

“Президент США Джо Байден підписав тимчасовий закон, який передбачає фінансування федерального уряду до початку березня та запобігання частковому припиненню роботи уряду”, - йдеться у повідомленні.

Перед тим Палата представників США схвалила цей законопроєкт. Рішення було прийнято 314 голосами за, 108 голосів були проти.

Обидві палати прискорили голосування через прогноз снігової бурі в п'ятницю, яка могла завадити від'їзду законодавців на вихідні.

Американські сенатори 18 січня ухвалили законопроєкт, що має запобігти “шатдауну” – припиненню роботи федерального уряду через відсутність фінансування.

У законопроєкті передбачені різні терміни тимчасового фінансування федеральних програм. Зокрема, сільське господарство, програми для ветеранів, транспорт, житло будуть забезпечені коштами до 1 березня. Решта ж програм, включно з бюджетом Пентагону, до 8 березня.