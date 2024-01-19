Байден підписав проміжний законопроект для запобігання “шатдауну”

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який запобігає закриттю уряду США.
Про це повідомляє Reuters.
“Президент США Джо Байден підписав тимчасовий закон, який передбачає фінансування федерального уряду до початку березня та запобігання частковому припиненню роботи уряду”, - йдеться у повідомленні.
Перед тим Палата представників США схвалила цей законопроєкт. Рішення було прийнято 314 голосами за, 108 голосів були проти.
Обидві палати прискорили голосування через прогноз снігової бурі в п'ятницю, яка могла завадити від'їзду законодавців на вихідні.
- Американські сенатори 18 січня ухвалили законопроєкт, що має запобігти “шатдауну” – припиненню роботи федерального уряду через відсутність фінансування.
- У законопроєкті передбачені різні терміни тимчасового фінансування федеральних програм. Зокрема, сільське господарство, програми для ветеранів, транспорт, житло будуть забезпечені коштами до 1 березня. Решта ж програм, включно з бюджетом Пентагону, до 8 березня.
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У листопаді 2023 року президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду США. Цей закон покликаний не допустити так званого “шатдауну”, коли призупиняється робота уряду США через відсутність фінансування. Закон надає федеральним агентствам асигнування на 2024 фінансовий рік до 19 січня 2024 року. Для окремих відомств асигнування продовжені до 2 лютого 2024 року. При цьому документ не передбачає допомоги Україні та Ізраїлю.
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Напередодні Cенат США схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування. Законодавці таким чином відклали партійну боротьбу щодо федеральних витрат до нового року, також залишивши поза увагою екстрену допомогу Україні та Ізраїлю. Розгляд допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню разом із посиленням кордону мав відбутися після 23 листопада, але ні до чого не призвів.