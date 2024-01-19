Польські фермери планують на 24 січня великий протест

Вони заявляють про неконтрольований наплив агропродукції з України в ЄС та погіршення ситуації в сільськогосподарській галузі своєї країни.

Польські фермери блокують вулицю під час протесту в Щецині, 3 квітня 2023 року.

На 24 січня у Польщі заплановано великий протест фермерів через, зокрема, наплив сільгосппродукції з України, передає Rolnik info.

Організатори закликають усіх трактористів і сільськогосподарські організації виїхати технікою на вулиці у більшості воєводств, аби привернути увагу до складної ситуації в галузі. Акція триватиме з 12 до 14 години.

Президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що "від імені Правління Національної ради сільськогосподарських палат я підтримую акцію протесту, оголошену аграрною організацією Solidarnośc 24 січня 2024 року, і закликаю фермерів приєднатися до спільно організованих акцій".

Прессекретар NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarnośc і голова Нижньосілезької NSZZ RI Solidarnośc Адріан Вавжиняк повідомив журналістам, що польські фермери не можуть конкурувати з Україною, тому "очікуємо з-поміж іншого, на квоти, які існували до війни".

"Українське зерно має йти туди, де йому місце - на азійський або африканський ринок", - додав Вавжиняк.

Протестувальники хочуть привернути увагу до ситуації в польському і європейському сільському господарстві, заборонити вільне ввезення української сільгосппродукції і наплив продуктів харчування, також є вимоги, які стосуються змін до політики Польщі/ЄС у цій галузі, як-от збереження ставки с/г податку на рівні 2023 року, відміна політики "Зеленого курсу" і лояльні програми кредитування.