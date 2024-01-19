Доставка посвідчення водія для українців запрацювала у ще 5 країнах

Сьогодні запускають таку послугу у Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії.

Українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія вже у 17 країнах Європи.

"За майже 3 місяці від запровадження сервісу, отримали вже близько 3 тисяч заявок на виготовлення водійських документів", – повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зауважив, що найбільший попит на таку послугу є у Польщі. Також міжнародна доставка посвідчення водія доступна у Німеччину, Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію, Естонію, Чехію та Італію.

"Сьогодні запускаємо цю послугу для наших громадян у Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії", – додав Клименко.

Замовлення можна зробити в декілька кліків, а міжнародна доставка здійснюється у терміни близько 15 днів.

Ця послуга актуальна для тих осіб, які хочуть обміняти своє посвідчення отримане вперше на два роки, загубили чи пошкодили, або змінили персональні дані.

Аби замовити міжнародну доставку, необхідно увійти в Кабінет водія. Далі авторизуватись та виконати такі дії:

вказати причину обміну посвідчення

обрати міжнародну доставку

ввести адресу отримання замовлення

сплатити за послугу.

Після виконання кроків заявка на обмін надходить до сервісного центру МВС та обробляється адміністратором. Виготовлене посвідчення водія забирає ДП "ІНФОТЕХ" та передає Укрпошті. Поштовий оператор відправляє за кордон готовий документ на вказану адресу. Міжнародна доставка здійснюється близько 15 днів.

Орієнтовна вартість посвідчення водія – 515 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть – 960 грн.

До слова, це – одна з найпопулярніших сервісних послуг МВС за кордоном.

"Ми постійно працюємо над розширенням списку країн, де вона буде доступною", – наголосив міністр.

Від початку року в Україні зросла вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, підвищилась вартість послуг територіальних органів із надання сервісних послуг МВС: