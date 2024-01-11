Минулого року поліція вилучила майже 3 тонни наркотичних речовин

За 2023 рік Нацполіція України вилучила майже 3 тонни наркотичних речовин.
Про це повідомила пресслужба МВС.
Зокрема, правоохоронці вилучили:
- 1,8 тонни канабісу.
- Майже 800 кг макової соломи.
- Близько 5 кг кокаїну та 10 кг метадону.
- 226 кг солей Альфа-PVP.
- 64 кг амфетаміну та 10 кг MDMA.
За цінами “чорного ринку” орієнтовна вартість виявлених заборонених речовин перевищує 785 млн гривень.
Крім того, поліцейські направили до суду обвинувальні акти в рамках 32 тис. кримінальних проваджень.
- У Запорізькій області викрили групу наркоторговців і вилучили партію наркотиків на 55 млн гривень.
- З початку повномасштабної війни СБУ знешкодила понад 60 злочинних угруповань, які планували перетворити Україну на транзитера наркотиків до ЄС. У злочинців вилучили забороненого товару на майже 2 млрд гривень.
- Нацполіція викрила злочинну організацію, яка продавала наркотичні речовини у межах трьох областей України. На своїй діяльності вони заробляли до 135 мільйонів гривень на рік. Правоохоронці перекрили канал наркоторгівлі.