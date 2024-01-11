Минулого року поліція вилучила майже 3 тонни наркотичних речовин

За 2023 рік Нацполіція України вилучила майже 3 тонни наркотичних речовин.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Зокрема, правоохоронці вилучили:

1,8 тонни канабісу.

Майже 800 кг макової соломи.

Близько 5 кг кокаїну та 10 кг метадону.

226 кг солей Альфа-PVP.

64 кг амфетаміну та 10 кг MDMA.

За цінами “чорного ринку” орієнтовна вартість виявлених заборонених речовин перевищує 785 млн гривень.

Крім того, поліцейські направили до суду обвинувальні акти в рамках 32 тис. кримінальних проваджень.