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У Криворізькому районі досі не повністю відновили електропостачання

Після вчорашнього відключення електропостачання відновлено подачу світла 8 тис. абонентів.

У Криворізькому районі досі не повністю відновили електропостачання

У Криворізькому районі Дніпропетровської області у 67 населених пунктах 14 громад повністю відсутнє електропостачання. Ще у 73 населених пунктах світло відсутнє частково.

Про це повідомив голова Криворізької РДА Євген Ситниченко.

“За оперативною інформацією у місті Кривий Ріг продовжують працювати 14 бригад, а це близько 70 спеціалістів, на об'єкти вийшло 20 одиниць техніки. На сьогодні відновлено 100% високовольтних електроліній, які були пошкоджені внаслідок негоди. Всі лінії включені. Нині енергетики продовжують відновлення по заявками абонентів”, - запевнив Ситниченко. 

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Він додав, що після вчорашнього відключення електропостачання відновлено подачу світла 8 тис. абонентів. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб сьогодні до ночі відновити живлення всім абонентам.

  • Через аварію у Кривому Розі Дніпропетровської області вчора, 10 січня, без світла залишились Довгинцівський та частина інших районів міста.
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