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Прикордонники затримали чоловіка, який вплав намагався втекти до Молдови

Чоловік переправлявся через кордон у гідрокостюмі й ластах.

Прикордонники затримали чоловіка, який вплав намагався втекти до Молдови
Фото: Скріншот з відео

Бійці Держприкордонслужби затримали чергового чоловіка, який намагався втекти до Молдови через Дністер.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Прикордонники вчасно виявили плавця у гідрокостюмі й ластах: перехопили відчайдуха човном і витягли з крижаної води. Врятованого порушника доставили в підрозділ”, - йдеться у повідомленні.

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За спробу незаконного перетинання кордону на чоловіка прикордонники склали адмінпротокол. Справу скеровали до суду.

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