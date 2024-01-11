Бійці Держприкордонслужби затримали чергового чоловіка, який намагався втекти до Молдови через Дністер.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Прикордонники вчасно виявили плавця у гідрокостюмі й ластах: перехопили відчайдуха човном і витягли з крижаної води. Врятованого порушника доставили в підрозділ”, - йдеться у повідомленні.
За спробу незаконного перетинання кордону на чоловіка прикордонники склали адмінпротокол. Справу скеровали до суду.
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Бійці ДПСУ виявили чергову групу бажаючих втекти за кордон. “Десятеро чоловіків з різних регіонів України, зв’язавшись із організатором, “найняли” пором до Молдови. “Квиток” коштував $5000 з кожного.
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Контррозвідка СБУ спільно із Національною поліцією України та Службою інформації та безпеки Республіки Молдова нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке діяло на користь Росії. Затримані незаконно переправляли українських чоловіків призовного віку за межі України.
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- Співробітники ДПСУ та СБУ викрили у Одеській області ще одну схему переправлення осіб за кордон. Житель Рівненщини шукав “клієнтів” через соцмережі, а його поплічник на автівці довозив їх до лісопосадки на кордоні з Молдовою та інформував про подальший піший маршрут до країни ЄС.