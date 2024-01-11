Чоловік переправлявся через кордон у гідрокостюмі й ластах.

Бійці Держприкордонслужби затримали чергового чоловіка, який намагався втекти до Молдови через Дністер.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Прикордонники вчасно виявили плавця у гідрокостюмі й ластах: перехопили відчайдуха човном і витягли з крижаної води. Врятованого порушника доставили в підрозділ”, - йдеться у повідомленні.

За спробу незаконного перетинання кордону на чоловіка прикордонники склали адмінпротокол. Справу скеровали до суду.

Бійці ДПСУ виявили чергову групу бажаючих втекти за кордон. “Десятеро чоловіків з різних регіонів України, зв’язавшись із організатором, “найняли” пором до Молдови. “Квиток” коштував $5000 з кожного.

Контррозвідка СБУ спільно із Національною поліцією України та Службою інформації та безпеки Республіки Молдова нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке діяло на користь Росії. Затримані незаконно переправляли українських чоловіків призовного віку за межі України.

Прикордонники спільно з СБУ та Нацполіцією викрили у Одеській області ще одну схему незаконного переправлення чоловіків за кордон і затримали її організатора.