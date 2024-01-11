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Зеленський: Заморожений конфлікт - це підготовка Росії до реваншу

Президент України пояснив, чому важливо витримати 2024 рік.

Зеленський: Заморожений конфлікт - це підготовка Росії до реваншу
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому важливо витримати 2024 рік.

Відповідаючи на запитання журналістів на спільній пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, Зеленський наголосив, що важливо не дати Росії заморозити війну, що дасть можливість агресору лише наростити свої сили для подальшої ескалації.

Український президент озвучив низку завдань на цей рік щодо війни з РФ. Зокрема:

  • не дати заморозити конфлікт. Ці наративи Росія активно поширює у Європі та США і вони, за словами Зеленського, "мають глибоке проникнення, і Росія вкладає дуже багато грошей в дезінформацію";
  • не дати можливість Росії підготуватися до потужного контрнаступу за рік, два і більше часу, а закінчити війну до цього;
  • не дати країні-агресору можливості збільшити виробництво;
  • не дати Росії знову стати потужною.

Зеленський застеріг, що у випадку замороженого конфлікту країна за країною почнуть послаблювати санкції, а опісля може виникнути питання навіщо запроваджувати нові обмежувальні заходи і працювати над запуском роботи спецтрибуналу.

"Заморожений конфлікт - це підготовка Росії до реваншу", - наголосив глава держави.

Едгарс Рінкевичс нагадав, що схожа ситуація трапилася у випадку з Кримом та частиною східних областей України. Тоді ЄС спершу багато обурювався, засуджував, але згодом ситуація для Європи нормалізувалася і українське питання відійшло на другий план. Поки РФ 24 лютого 2022 року не почала повномасштабне вторгнення в Україну. Президент Латвії наголосив, що цей гіркий досвід не треба повторити.

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