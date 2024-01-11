Шмигаля можуть внести до реєстру корупціонерів, – НАЗК(оновлено)

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков склав протокол стосовно прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Як повідомили у НАЗК, Шмигаль незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Зокрема очільник уряду, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, а саме працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), дав доручення відповідним посадовим особам опрацювати таке повідомлення і за результатами поінформувати заявника та Кабінет Міністрів України (КМУ).

Проте серед цих осіб був і голова КРАІЛ Іван Рудий, про протиправні дії якого й повідомлялося.

Дізнавшись про це, посадовець прийняв рішення про порушення дисциплінарного провадження стосовно викривача. Однак, відповідно до законодавства, викривача не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку його керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу. В результаті НАЗК склало протокол стосовно Голови КРАІЛ 5 січня 2024 року.

Згідно із повідомленням НАЗК, прем’єр-міністр України незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків. Це є адміністративним правопорушенням.

НАЗК запросило Шмигаля для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не з'явився в зазначений термін та не повідомив про причини неявки.

Тому НАЗК скерувало протокол для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушення.

Якщо суд визнає Дениса Шмигаля винним у вчиненні адміністративного правопорушення, то на посадовця буде накладено штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік. Також це буде підставою для внесення відомостей стосовно нього до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Як повідомила у ексклюзивному коментарі LB.ua прес-секретар Шмигаля Ольга Куришко, прем’єр-міністр України не розголошував жодної інформації про викривача.

"У вересні на Урядовий портал відповідно до Закону України "Про звернення громадян" надійшло звернення громадян-працівників КРАІЛ про незадоволення роботою керівника комісії. Це звернення не було повідомленням про корупційні правопорушення та не містило будь-якої інформації про можливі факти корупційних дій", – зазначила вона.

У зв’язку з цим звернення розглядалось та резолюція Прем’єр-міністра України готувалася Секретаріатом Кабінету Міністрів саме як до звернення громадян. Про що було повідомлено заявників.

"Заяви керівника НАЗК, що Прем’єр-міністр нібито розголосив інформацію про викривача, вважаємо черговою маніпуляцією напередодні закінчення терміну повноважень пана Новікова", – додали у пресслужбі прем’єра.

Вчора, 10 січня, НАЗК внесло припис Шмигалю через порушення урядом вимог закону “Про запобігання корупції”.