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Заступник Умєрова: У 2023 році в Україні запроваджено 134 стандарти НАТО

Всього на початок 2024 року в Україні вже запроваджено 309 стандартів НАТО. 

Заступник Умєрова: У 2023 році в Україні запроваджено 134 стандарти НАТО
Фото: armyinform.com.ua

У 2023 році в Україні запроваджено 134 стандарти НАТО. 

"Ми говоримо, зокрема, про такі важливі напрямки, як стандарти щодо управління військами та критерії щодо експлуатації озброєння та військової техніки. У 2023 році також практично завершено розробку національних стандартів системи керування життєвим циклом ОВТ(озброєння та військова техніка, - ред.), заснованих на відповідних основоположних стандартах НАТО", – повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає Укрінформ.

На початок 2024 року в Міністерстві оборони, Збройних силах та інших складових сектору безпеки і оборони України вже запроваджено 309 стандартів НАТО. Це більше, ніж прийнято у деяких державах-членах НАТО, які приєдналися під час останньої хвилі розширення Північноатлантичного альянсу.

Як зазначив Гаврилюк, у 2024 році планується запровадити ще 50 стандартів НАТО у секторі безпеки. 

Він уточнив, що запровадження стандартів НАТО як у 2023, так і у 2024 році передбачено планами пріоритетних дій Кабінету міністрів.

Що таке стандарти НАТО

  • Стандартизація НАТО – це розроблення та запровадження процедур, проєктних рішень та термінології, щоб досягти необхідного рівня взаємосумісності, який вимагається членами Альянсу, або з метою надання рекомендацій щодо багатонаціонального співробітництва.
  • Запровадження стандартів НАТО не гарантує набуття членства в НАТО, а є лише однією з запорук на шляху до цього.
  • Одним із основних принципів стандартизації НАТО є добровільним національним рішенням.
  • Загалом у Північноатлантичному альянсі існує близько 1200 стандартів, які постійно змінюються, удосконалюються шляхом перегляду щонайменше кожні три роки.
  • Стандарти НАТО регламентують різні сфери діяльності складових сектору безпеки і оборони – від спільної термінології до уніфікації технічних процесів, взаємосумісності озброєння та військової техніки, процедур управління військами та повсякденної діяльності збройних сил членів Альянсу та країн-партнерів.
  • Стандарти НАТО уводяться в дію угодами (STANAG) та рекомендаціями (STANREC) НАТО зі стандартизації і можуть прийматися як в цілому, так і з застереженнями.
  • Вся діяльність зі стандартизації в НАТО ґрунтується на положеннях прийнятої у березні 2016 року нової Політики НАТО зі стандартизації. Цей документ визначає керівні принципи стандартизації НАТО, описує її функції, повноваження і взаємодію між основними учасниками спільноти зі стандартизації.
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