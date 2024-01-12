Заступник Умєрова: У 2023 році в Україні запроваджено 134 стандарти НАТО

Всього на початок 2024 року в Україні вже запроваджено 309 стандартів НАТО.

У 2023 році в Україні запроваджено 134 стандарти НАТО.

"Ми говоримо, зокрема, про такі важливі напрямки, як стандарти щодо управління військами та критерії щодо експлуатації озброєння та військової техніки. У 2023 році також практично завершено розробку національних стандартів системи керування життєвим циклом ОВТ(озброєння та військова техніка, - ред.), заснованих на відповідних основоположних стандартах НАТО", – повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає Укрінформ.

На початок 2024 року в Міністерстві оборони, Збройних силах та інших складових сектору безпеки і оборони України вже запроваджено 309 стандартів НАТО. Це більше, ніж прийнято у деяких державах-членах НАТО, які приєдналися під час останньої хвилі розширення Північноатлантичного альянсу.

Як зазначив Гаврилюк, у 2024 році планується запровадити ще 50 стандартів НАТО у секторі безпеки.

Він уточнив, що запровадження стандартів НАТО як у 2023, так і у 2024 році передбачено планами пріоритетних дій Кабінету міністрів.

Що таке стандарти НАТО