Міжнародна підтримка – це повернуті українці додому, захист життів. Чому важлива допомога партнерів?

Війна і права людини поняття несумісні. Наразі є гостра потреба у посиленні міжнародного тиску на Росію та допомоги партнерів Україні задля захисту прав людини.

Фото: надане Дмитром Лубінцем Офіс Омбудсмана. Перше засідання Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей

Чому іноземна спільнота має допомагати нам? Є кілька причин, які наші партнери розуміють. По-перше, агресія Росії проти України – це загроза міжнародній безпеці. Якщо Росії вдасться перемогти війну, країна-агресор не зупиниться на досягнутому. По-друге, кожен день війни – це виклик для демократичного світу: у XXI столітті російські ракети вбивають мирних українців, у тому числі дітей!

Офіс Омбудсмана працює у напрямку взаємодії з іноземними дипломатичними установами, омбудсманами різних країн світу. Нам необхідно це, аби:

● захищати права українців за кордоном;

● посилювати міжнародну підтримку задля дотримання прав людини в Україні.

Так, наразі працівники нашого Офісу провели 171 міжнародну зустріч та здійснили 35 закордонних візитів до різних країн світу: США, Катару, Польщі, Бельгії, Нідерландів.

Повернення українців додому – тема №1, яку ми порушуємо на міжнародному рівні

Окремий пункт роботи на міжнародній арені – це залучення партнерів до Формули Миру Президента України, зокрема пункту четвертого. Його головна мета – повернення додому депортованих Росією дітей, цивільних громадян, військовополонених.

Багато країн висловлюють підтримку цьому пункту, але на практиці нині ми побачили результат завдяки співпраці з Державою Катар. Наразі у взаємодії з Катаром нам вдалося повернути понад 10 українських дітей. Також Катар готовий брати участь і надалі у поверненні не тільки дітей, але й цивільних громадян, які стали жертвами насильницьких зникнень.

Що може зробити кожен громадянин України на своєму рівні?

До боротьби на міжнародній арені може долучитися кожен. Наприклад, навіть поширення інформації серед своїх знайомих іноземців за кордоном – це вже хоч який, а вклад! Розповідати про російські воєнні злочини, закликати підтримувати Україну, роз'яснювати, що війна, яку веде Росія, – гібридна. Приклад, коли громадяни України привернули увагу світової спільноти до важливої теми – це приїзд дружин українських захисників до Ватикану. Наприкінці однієї зі своїх щотижневих спільних аудієнцій Папа Франциск зустрівся з дружинами двох офіцерів українського батальйону “Азов”, які на той момент перебували на заводі "Азовсталь”.

Окрім цього, українці, які стали свідками або постраждалими від воєнних злочинів Росії можуть напряму звертатися до Міжнародного Кримінального Суду з фактами таких злочинів.

Знайти спосіб – завжди можна. І це насправді важливо для підтримки України!

Боротьба триває: які виклики ми маємо подолати?

Наразі Росія все ще є членом Радбезу ООН! У голові не вкладається, що країна-агресор, через дії якої гинуть люди все ще є членом такої організації!

Тому на мою думку, майже 200 держав-членів ООН мають зупинити РФ. Терористу не місце в Радбезі ООН! Так само як і терору та війнам не має бути місця в цивілізованому світі!

Це одна з проблем, яку на мою думку, міжнародна спільнота має розв’язати. Окрім цього, нам у силах з іншими країнами домагатися виключити Росію з інших світових організацій та посилювати санкції проти агресора. Чому, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я про це зазначаю? Тому що від цих факторів прямо залежить дотримання прав людини!

Також ще одна проблема, яку ми маємо вирішувати спільно з партнерами вже зараз – це отримання доступу до тимчасово окупованих територій України та евакуація мирного населення.

Адже кожного дня окупанти порушують права людини на ТОТ України: це примусова паспортизація, мобілізація, насильницькі зникнення та ув’язнення цивільного населення! Міжнародні організації задокументували численні випадки «фільтраційних заходів», застосування тортур та інших порушень прав людини щодо цивільних громадян на ТОТ.

А Росія ще з 2014 року викрадає українських цивільних громадян! І наразі звільнені лише 150 цивільних громадян, які були незаконно викрадені Росією!

РФ продовжує повністю ігнорувати норми міжнародного гуманітарного права стосовно цивільного населення України. Зокрема цими діями Росія порушує 4-ту Женевську конвенцію.

І нам необхідно, аби міжнародні організації отримали доступ на ТОТ України, адже йдеться про дотримання прав людини. Насамперед – права на життя та безпеку!

Повага до територіальної цілісності України – це повага до прав людини!

Адже якщо не здійснювати цих заходів, чітких кроків і сміливих вчинків, ми не захистимо наших людей! А наслідки геноцидної війни Росії проти України взагалі важко уявити.

Поряд із цим Україна показує, що для нас права людини – на першому місці. Це наші цінності і ми всім діями показуємо, що це так. Адже ми демократична країна та рухаємося до Європейського Союзу! До речі, з цього напрямку ми теж працюємо на міжнародній арені. Наприклад, Офіс Омбудсмана став членом Європейської мережі органів рівності – EQUINET. Це теж крок задля зміцнення наших зв’язків, розширення співпраці з іншими європейськими органами рівності.

Зазначу, що дотримання прав людини в Україні та боротьба з агресором – це не тільки проблема для нас, це проблема та виклик для всього цивілізованого світу!

І ми маємо його подолати!

Працюємо далі на міжнародній арені! Це може кожен!