Росіяни намагаються “інтегрувати” тимчасово окуповані українські території з РФ

Окупанти вигадали новий спосіб створити ілюзію “приналежності” тимчасово окупованих територій Сходу України до Росії. Самопроголошена адміністрація спільно з російськими губернаторами уклали "угоду" про утворення співдружності. Про це інформує Центр національного спротиву.

"Напередодні губернатори Воронежської та Ростовської областей уклали угоду про утворення співдружності “Донбас” з лєонідом пасєчніком та дєнісом пушиліном, які імітують, що є очільниками на захоплених землях Луганщини та Донеччини відповідно", – йдеться у повідомленні ЦНС.

Також у нацспротиві уточнюють, що таким чином ворог намагається розширити та розмити географічне поняття Донбасу й надати йому російську приналежність, адже насправді Воронежська область ніколи не належала до Донбасу, й лише незначна територія Донецького басейну була передана при СРСР до Ростовської області.

Нагадаємо, російське керівництво поставило гауляйтерам завдання довести рівень примусової паспортизації на окупованих територіях України до як мінімум 85%.