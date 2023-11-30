Чому краще продавати квартиру через агентство нерухомості?

Продаж квартири своїми силами — не рідкість. Більшість продавців вважають, що продати житло значно легше, ніж купити. Прийнявши рішення про продаж нерухомості, власник зазвичай робить фото оселі та виставляє їх на сайтах з оголошеннями. Однак черги з покупців чомусь немає, а якщо і з’являються зацікавлені, то хочуть торгуватися й купити нерухомість значно дешевше. Якщо ж дійсно потрібно швидко продати квартиру, та ще й за бажаною ціною, найкраще звернутися в агентство нерухомості.

Чим корисний рієлтор при продажу квартири

Найчастіше власники квартир вирішують діяти самостійно, оскільки до кінця не розуміють, чим може бути корисний рієлтор в їхній ситуації. І все ж, якщо потенційні клієнти надокучають дзвінками, але помешкання чомусь не продається, продавець замислюється над тим, що, можливо, потрібно знайти агентство нерухомості в Києві, яке допоможе продати житло.

Розглянемо на прикладі Агентства нерухомості Park Lane, чим може бути корисний рієлтор нерухомості при продажу квартири:

Експертність : Професійний рієлтор має знання про актуальний ринок, ціни та процеси продажу, він використовує свої ресурси та мережу контактів для реклами квартири, що забезпечує більше охоплення та залучення потенційних покупців. Також він запропонує ваш об’єкт широкому колу клієнтів і таким чином швидше знайде зацікавлених у покупці, що значно прискорить процес продажу.

: Професійний рієлтор має знання про актуальний ринок, ціни та процеси продажу, він використовує свої ресурси та мережу контактів для реклами квартири, що забезпечує більше охоплення та залучення потенційних покупців. Також він запропонує ваш об’єкт широкому колу клієнтів і таким чином швидше знайде зацікавлених у покупці, що значно прискорить процес продажу. Оцінка : Рієлтор проводить оцінку квартири, враховуючи ринкову вартість, що допомагає встановити оптимальну ціну для продажу, консультує щодо можливих покращень або ремонту, які можуть збільшити привабливість об'єкта для покупців.

: Рієлтор проводить оцінку квартири, враховуючи ринкову вартість, що допомагає встановити оптимальну ціну для продажу, консультує щодо можливих покращень або ремонту, які можуть збільшити привабливість об'єкта для покупців. Маркетингові можливості : Рієлтор використовує різноманітні канали та рекламні стратегії для залучення більшого числа потенційних покупців. Організовує комплексну професійну фото- та відеозйомку квартири та підготовку об’єкта до продажу.

: Рієлтор використовує різноманітні канали та рекламні стратегії для залучення більшого числа потенційних покупців. Організовує комплексну професійну фото- та відеозйомку квартири та підготовку об’єкта до продажу. Оптимізація процесу : Допомагає організувати та оптимізувати перегляди квартири, проводить переговори та виконує різні адміністративні завдання, пов'язані з продажем.

: Допомагає організувати та оптимізувати перегляди квартири, проводить переговори та виконує різні адміністративні завдання, пов'язані з продажем. Підтримка в укладенні угоди: Від початку до кінця процесу продажу, рієлтор надає підтримку та консультації клієнту. Допомагає узгоджувати умови та супроводжує укладання договору, щоб забезпечити безпеку та правомірність угоди для обох сторін.

Співпраця з професійним рієлтором АН Park Lane дозволить продавцеві досить швидко, безпечно та за вигідною ціною продати свою нерухомість.

Як відбувається продаж нерухомості через агентство

Коли власник вирішує продати нерухомість і скористатися послугами рієлтора, алгоритм дій досить простий:

Спочатку потрібно звернутися в агентство нерухомості та підписати договір про надання послуг з АН. У цьому документі прописані обов’язки рієлтора та список послуг, які надаються клієнту. Далі рієлтор зустрічається з продавцем та оглядає нерухомість. Це потрібно для визначення вартості, розуміння особливостей і переваг конкретного помешкання. Експерти агентства пропонують індивідуальну промоцію об’єкта нерухомості для швидкого продажу. Далі експерт робить рекламну кампанію, шукає покупців і проводить покази квартири, бере активну участь у переговорах із потенційними клієнтами. Рієлтор допомагає укласти угоду купівлі-продажу з урахуванням чинного законодавства.

Звісно, продавець також бере участь у цьому процесі, однак його залученість мінімальна. Основну роботу бере на себе досвідчений спеціаліст з нерухомості, щоб заощадити час і сили клієнта та продати нерухомість якомога швидше.

Хто платить за послуги рієлтора — продавець чи покупець

На сьогодні в отриманні консультативних та інформаційних послуг рієлтора зацікавлені обидві сторони купівлі-продажу нерухомості, отже комісійні може сплачувати як покупець, так і продавець. Однак все залежить від індивідуальних умов угоди між сторонами.

Щоб дізнатися більше про етапи продажу нерухомості, обов’язки рієлтора, розмір комісійних і хто їх сплачує, варто зв’язатися з агентством напряму. Ви можете перейти на сайт parklane.ua та залишити заявку про продаж квартири з особистими контактними даними. Фахівці компанії одразу зв’яжуться з вами та допоможуть вирішити питання якомога швидше та вигідніше.