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МАГАТЕ зафіксувало серію вибухів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС

Вони лунали вночі 29 листопада. 

МАГАТЕ зафіксувало серію вибухів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС
Хмельницька АЕС (Ілюстративне фото)
Фото: Вікіпедія

Міжнародне агентство з атомної енергії зафіксувало вибухи біля Хмельницької АЕС уночі 29 листопада. Моніторингова команда повідомила, що чула декілька вибухів у достатній близькості від станції.

Ці вибухи лунали близько 20 хвилин, і фахівці чули їх зі своїх приміщень. Про це йдеться у звіті МАГАТЕ

"Попри те, що станція безпосередньо не постраждала, інцидент показав, що всі українські атомні електростанції залишаються під загрозою, поки триває війна, сказав генеральний директор Гроссі", – повідомила пресслужба агентства. 

Стабільно небезпечною є ситуація на Запорізькій АЕС, окупованій росіянами, але гендиректор МАГАТЕ наголосив, що вчорашній інцидент доводить загрозу для інших ядерних об'єктів, що зазнають російських ракетних та інших атак. 

"Усі українські ядерні об’єкти залишаються уразливими, або безпосередньо, якщо їх вразить ракета, або опосередковано, якщо їх зовнішнє електропостачання порушується. По всій Україні продовжує зберігатися вкрай нестабільна ситуація з ядерною безпекою", – сказав Гроссі.

Нагадаємо, що українська і західна розвідки попередили про намір Росії умисно атакувати енергетичні об'єкти цієї зими, аби залишити українців без світла і опалення.

Хмельницька область відбиває повітряні атаки ворога вже декілька ночей поспіль. Сьогодні уламки збитого озброєння впали на територію колишнього заводу, а вчора – на агропідприємство. До того було пошкоджено будинки людей. 

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