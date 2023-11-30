Українців закликають не передавати дані зниклих безвісти невідомим особам у Facebook чи Telegram

Більшість каналів, які обіцяють допомогу у пошуку зниклих, організовують шахраї чи представники спецслужб РФ.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликає не передавати персональні дані полонених чи зниклих безвісти неперевіреним особам у Facebook чи Telegram.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, зростає число телеграм-каналів та сторінок соцмереж, які обіцяють знайти військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти. Проте для цього вони просять у рідних та близьких персональні дані та іншу інформацію.

У штабі наголосили, що незнайомцям не можна передавати таку інформацію: дані військовослужбовця (ПІБ, номер бригади, військову спеціальність, адресу проживання, профілі соцмереж тощо), місце розташування підрозділу, фото, зокрема фото з побратимами.

Зазначається, що чимало таких каналів організовують шахраї або представники російських спецслужб, які маніпулюватимуть чи шантажуватимуть.

“Насправді ніхто у Фейсбуці чи Телеграмі не буде займатися пошуками вашої близької людини. Це професійно та безкоштовно роблять тільки фахівці уповноважених державою органів”, – зазначив штаб.

Нагадаємо, протягом 2022-2023 років Служба безпеки заблокувала діяльність 76 ботоферм, які діяли на території нашої держави та відпрацьовували проросійські наративи.