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Українців закликають не передавати дані зниклих безвісти невідомим особам у Facebook чи Telegram

Більшість каналів, які обіцяють допомогу у пошуку зниклих, організовують шахраї чи представники спецслужб РФ.

Українців закликають не передавати дані зниклих безвісти невідомим особам у Facebook чи Telegram
Фото: EPA/UPG

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликає не передавати персональні дані полонених чи зниклих безвісти неперевіреним особам у Facebook чи Telegram.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, зростає число телеграм-каналів та сторінок соцмереж, які обіцяють знайти військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти. Проте для цього вони просять у рідних та близьких персональні дані та іншу інформацію.

У штабі наголосили, що незнайомцям не можна передавати таку інформацію: дані військовослужбовця (ПІБ, номер бригади, військову спеціальність, адресу проживання, профілі соцмереж тощо), місце розташування підрозділу, фото, зокрема фото з побратимами.

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Зазначається, що чимало таких каналів організовують шахраї або представники російських спецслужб, які маніпулюватимуть чи шантажуватимуть.

“Насправді ніхто у Фейсбуці чи Телеграмі не буде займатися пошуками вашої близької людини. Це професійно та безкоштовно роблять тільки фахівці уповноважених державою органів”, – зазначив штаб.

Нагадаємо, протягом 2022-2023 років Служба безпеки заблокувала діяльність 76 ботоферм, які діяли на території нашої держави та відпрацьовували проросійські наративи.

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