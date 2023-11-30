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СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру, – джерела

За попередніми даними, причина слідчих дій – поширення російської ідеології представниками лаври. 

СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру, – джерела
Фото: надано джерелами

Сьогодні вранці співробітники СБУ прийшли з обшуками до Почаївської Успенської лаври (МП). 

Про це повідомили джерела серед правоохоронців. Попередня причина візиту – поширення російської ідеології представниками лаври. 

Деталі очікуються.

Фото: надано джерелами

Почаївська лавра розташована в Тернопільській області. Це найбільша православна святиня Волині. Оренда лаври московським патріархатом діє до 2052 року, але цьогоріч міністерство культури створило комісію для перевірки використання об'єктів лаври. Також Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту ухвалити проєкт постанови (9179) про звернення до Кабміну із пропозицією розірвати з УПЦ МП договір оренди комплексів споруд Почаївської лаври. У комітеті зазначили, що МП отримав державне майно в безкоштовне користування і туди не допускали міністерські перевірки та громадський контроль.

Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, шість із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. У лютому 2023 голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.

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