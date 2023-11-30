Станом на ранок 30 листопада в Україні залишається знеструмленим 191 населений пункт у 9 областях через негоду.

Про це повідомляє сайт ДСНС України.

Зазначається, що наразі складних погодних умов немає. Проїзд на дорогах загального користування забезпечений. Залишається знеструмленими 191 населений пункт. В Одеській області – 109, Сумській – 49, Донецькій – 19, Київській – 4, Черкаській – 4, Кіровоградській – 2, Миколаївській – 2, Запорізькій – 1, Дніпропетровській – 1.

З 26 листопада підрозділи ДСНС здійснили 778 виїздів для надання допомоги. Відбуксировані 1 тис. 918 транспортних засобів (з них 33 автобуси та 33 автомобілі швидкої медичної допомоги), прибрані 178 дерев. Рятувальники надали допомогу понад 4 тис. людей. Порушень залізничного сполучення немає.

Нагадаємо, вранці 29 листопада було відомо про 12 загиблих українців через негоду. Ще 23 людини постраждали, серед них – двоє дітей.

Станом на ранок 29 листопада на території України через негоду були знеструмлені 368 населених пунктів в дев’яти областях.