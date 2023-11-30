Головне за ніч та ранок четверга, 30 листопада: нічна повітряна атака, удар по Покровську, 101 бойове зіткнення

Цієї ночі росіяни атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками типу Shahed з окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська (РФ).

Окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300, повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України.

У результаті бойової роботи були знищені 14 ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 101 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 24 атаки противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів, Ямполівки, Торського.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Іванівського та Андріївки Донецької області, де українські захисники відбили 4 атаки. В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку окупанти, за підтримки авіації, не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника неподалік Степового, Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Сєверного, Первомайського. Там Сили оборони відбили 22 атаки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 30 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили ліквідували близько 1 180 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення по сьогодні армія РФ втратила на війні близько 328 760 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі росіяни одночасно вдарили по Покровському району шістьма ракетами С300. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.

Постраждало 10 осіб, зокрема чотири дитини. Ще п’ятьох людей шукають під завалами, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У Покровську поранено родину з двома дітьми – хлопцем 16 років та шестимісячним немовлям. Також поранено 13-річного хлопчика. За попередніми даними, пошкоджено багатоквартирний будинок і дев'ять приватних, відділ поліції, автомобілі, гаражі.

Один зі снарядів вибухнув на подвір’ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни оселі, сім’я опинилася під завалами.

"Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає", – написав міністр.

У Новоградівці – влучання у багатоповерховий будинок. Поранено 13-річну дитину. Наразі на місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. Під завалами імовірно можуть знаходитися ще п'ятеро людей, серед них дитина.

У Мирнограді росіяни вдарили двома ракетами. Руйнувань зазнав відділ поліції.

Уночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Пʼять "шахедів" знищили наші сили ППО.

“На жаль, не вдалось уникнути влучання: пошкоджено будівлю, що не використовувалася”, - написав Олег Кіпер.

За його інформацією, пожежу оперативно ліквідували рятувальники, люди не постраждали.

Колишній генеральний секретар США Генрі Кіссінджер помер у віці 100 років. Про смерть повідомила його консалтингова компанія Kissinger Associates, пише The Guardian.

За свою кар’єру дипломат консультував десяток президентів, зокрема Джо Байдена, і отримав спільну Нобелівську премію за переговори щодо припинення війни у В’єтнамі. Однак він також запам'ятається нехтуванням правами людини і зусиллями захищати корпоративні інтереси США будь-якою ціною.

Більше про цю, попри все, неординарну особистість — в новині.

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