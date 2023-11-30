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Росіяни атакували Україну 20 безпілотниками, сили ППО знищили 14 з них

ППО працювала у південних, східних та центральних областях.

Росіяни атакували Україну 20 безпілотниками, сили ППО знищили 14 з них
Фото: Сили оборони Півдня

Цієї ночі росіяни атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками типу Shahed з окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська (РФ).

Окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300, повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України.

В результаті бойової роботи були знищені 14 ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях.

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Нагадаємо, вночі 28 листопада ворог атакував ударними безпілотниками типу "Shahed" з напрямку Приморсько-Ахтарськ (РФ) та керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини. Всі ворожі ударні дрони були знищені. Також були ліквідовані дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі.

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