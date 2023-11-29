На Полтавщині депутат вимагав від фермера майже 67 тисяч доларів за вирішення "земельного питання"

За так звану "винагороду" обранець обіцяв фермеру вирішити питання з виконкомом.

Служба безпеки спільно з НАБУ викрила на корупції депутата Миргородської міськради у Полтавській області. Народний обранець вимагав 67 тисяч доларів від місцевого фермера для вирішення "зеиельного питання". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"В обмін на гроші депутат обіцяв фермеру продовжити строк оренди земельних ділянок та допомогти із орендою "нової землі". За майже 67 тис. американських доларів депутат гарантував вирішення цього питання у земельній комісії виконкому та під час розгляду відповідної постанови на сесії міськради", йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали депутата "на гарячому" після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в адмінбудівлі міської ради виявлено документи із доказами незаконних дій.

Наразі депутату планується повідомити про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру в незаконному збагаченні депутату Рівненської облради та посадовцю Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України". У нього виявили незадекларовані мільйонні статки, крім того, під час обшуків знайдено золоті монети, злитки золота.